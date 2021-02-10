Не «человейники», а уютные и красивые небоскребы: нужно ли Барнаулу высотное строительство?

В этом году в Генплан Барнаула должны внести серьезные изменения, согласно которым в городе могут появиться небоскрёбы высотой более 75 метров (выше 24 этажей). Перспективы этого обсудили во время круглого стола, который прошел 10 февраля в «Сибирской медиагруппе». В обсуждении приняли участие представители правительства Алтайского края, мэрии Барнаула, архитекторы, руководители строительных компаний, ресурсоснабжающих и проектных организаций, депутаты и общественники.«Маленький город»Идею развития Генплана поддерживает и президент СРО «Алтайские строители», генеральный директор компании «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов. Он пояснил, что для этого городу необходима рабочая группа, которая будет заниматься этими вопросами.Известный в городе архитектор Сергей Боженко считает, что у строительства высоток есть как плюсы, так и минусы. Среди преимуществ эксперт назвал экономию земли, многофункциональность объекта, возможность сформировать архитектурно-выразительный силуэт города и использование современных технологий. Однако чтобы построить здание в 20-50 этажей, нужно обеспечить его инженерную систему, охрану, парковки и т.д. Кроме того, при строительстве небоскребов необходимо учитывать огромное количество нормативов.«Я уверен, что наши алтайские организации не вполне готовы к разработке такой документации, слишком она специфичная. К тому же, есть проблема парковки личного транспорта. Она формально имеет решение, но практически исполняется крайне редко и создает массу проблем для жителей и администрации города», - отметил Сергей Баженко.Высотки, по мнению Боженко, более всего пригодны не для жилья, а для размещения гостиниц и офисов.Небоскребы нужны, но где?При выборе участка под строительство любого дома, как считает генеральный директор строительной компании «Селф» Нодар Шония, важно учесть потребность населения.«Покупатель сам решает комфортно ему или некомфортно. Ни один застройщик не будет строить там здание, где нет спроса. Мы, застройщики, проводим маркетинговые исследования. Если видим, что на данном участке есть покупатели, люди, заинтересованные в приобретении, только после этого мы приступаем к реализации проекта. По-другому быть не может», - подчеркнул эксперт.Обсуждались два варианта возведения высоток: в центре города или в новом микрорайоне. Председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин пояснил, что от выбора зоны для строительства будет зависеть облик города.«Наверное, не нужно трогать Ленинский проспект, так это наше культурное наследие. Задача все-таки не расти вширь, а застраивать территории, которые у нас есть. И главное – помнить, что жилье должно быть максимально комфортным», - сказал Александр Мишустин.Генеральный директор проектной компании «АРХИ ГРУПП» Андрей Суртаев добавил еще один плюс в сторону того, что краевая столица должна расти именно вверх:«В Барнауле плотность населения на один квадратный километр - 1,9, а в Москве, например, 5000. В нашем городе много заброшенных и не эксплуатируемых территорий, поэтому высотное строительство для нас актуально».Наконец, как считает почетный архитектор России, руководитель творческой мастерской ПТМ «М-Арт» Михаил Шмидт, сейчас не нужно бояться застраивать даже исторический центр, потому что наше поколение должно оставить собственный след в архитектуре. Если бы все боялись ставить современные здания возле культурных памятников, то мы до сих пор строили бы одни пирамиды.Что касается высоток в новых районах, а не в центре, например, то ставить там «коробки» или «человейники» (так в народе называют многоэтажки) нужно в случае полного обустройства придомовой территории. Человеку нужен дом, вокруг которого есть не только школа и детский сад, но и место для прогулки, общественное пространство, бульвар и так далее.Что думает общественность?Мнение властей и экспертов выслушано, но не менее важно узнать, что думает общественность. В последнее время на фоне скандалов с застройкой на площади Сахарова, многие барнаульцы с опасением относятся к теме появления новых домов в центре.«Есть два места в городе, где строить высокие дома нужно аккуратно – историческая часть города и общественные пространства. Хотелось бы призвать власть и профессиональное сообщество прислушиваться к мнению общественности. Мы не против застройки города, мы за диалог по поводу градостроительства. Высотное строительство – это не зло, а благо, ведь город должен расти ввысь», - отметил Данил Дегтярев, кандидат исторических наук, краевед.