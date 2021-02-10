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Общество

Не «человейники», а уютные и красивые небоскребы: нужно ли Барнаулу высотное строительство?

Эксперты встретились за круглым столом и обсудили грядущие изменения в Генплане краевой столицы
Анна Перевощикова
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