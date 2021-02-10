Алтайский биатлонист Даниил Серохвостов: о коронавирусе, истериках и промахах

Сейчас Даниил готовится к первенству мира по биатлону Фото: из личного архива героя(ев) публикации

21-летний Даниил Серохвостов из Заринска – трудолюбивый парень и вот-вот застолбит за собой место во взрослой сборной России по биатлону. В этом сезоне он уже переболел коронавирусом, но все же показал неплохой результат в зимних стартах.

Невыносимая слабость

В сезоне 2020 года Даниил стал победителем в эстафете в составе юниорской сборной России. Летние сборы он также проходил вместе с другими ребятами из национальной команды. В сентябре на летнем юниорском первенстве России он завоевал сразу три медали. Далее были гонки в Тюмени, где, несмотря на самую лучшую физическую форму, Серохвостов стал бронзовым призером. Подняться выше, как оказалось, ему помешал перенесенный ранее коронавирус.

- Из-за коронавируса я очень тяжело набирал форму. Я заболел 17 октября на сборе юниорской команды в Ханты-Мансийске, после чего 12 дней ни разу не выходил из номера, - рассказал Даниил пресс-службе Союза биатлонистов России. – Было неприятно сидеть взаперти. Ведь обычно у нас дружная компания, мы всегда проводим свободное время на сборах вместе. На Семинском перевале, например, мы жили всей юниорской командой в одном коттедже, и даже когда тренеры предложили расселить нас по двое, мы все дружно отказались. А тут получилось, что остался один. Ко мне регулярно приходил только врач команды, осматривал, давал лекарства. Общение с родными и друзьями было только через мессенджеры, но это не заменит общения вживую. Книги читал, сериалы смотрел, делал упражнения, когда температура спала. Но у меня первые два дня температура ниже 41 градуса не спадала, а потом еще неделю при малейшей нагрузке подскакивала до 38. Слабость во всем теле была – таким вялым я не был никогда.

Несмотря на все это, результаты Серохвостова показались специалистам неплохими, и его включили в резервный состав основной (взрослой) сборной России по биатлону для участия в январских этапах Кубка мира и Кубка IBU. А это совершенно другие требования, скорости, соперники.

Суперталантливый

14 января Даниил стартовал на первом этапе Кубка IBU 2020/2021 в немецком Арбере. Из россиян Серохвостов показал третий результат, а в общем зачете десятый – это при том, что к гонке на десять километров он даже не готовился. Его, можно сказать, поставили перед фактом.

- Когда приехал в Арбер, перед первой гонкой подумал, что даже в топ-30 будет тяжело забежать. Я же не готовился к этим стартам специально, не делал какую-то подводку к ним. Просто катался по 2-3 часа и проводил обычную стрелковую работу. Но когда в первом спринте стал десятым, мысли были уже о том, что недооценил свои силы, - признается спортсмен.

После гонки старший тренер резервной мужской сборной Сергей Белозеров признал, что наш земляк сложно проходил акклиматизацию, но все же его результат поразил:

- Серохвостов ходом способен бороться с ведущими российскими биатлонистами, он суперталантливый спортсмен, - подчеркнул специалист.

В других гонках текущего сезона он не везде показал нужный результат. Так, на чемпионате Европы продвинуться по турнирной сетке в пасьюте ему помешали промахи:

– Ничего не получилось, все было печально и плачевно, - признается спортсмен. - Самое главное, я даже не понял причину четырех промахов на первой же лежке. Когда тренеры мне показали табличку с промахами, я удивился – все четыре ушли в одно и то же место, а с пятым повезло, потому что зацепил габарит. То есть причина точно была не в ветре. Скорее всего, была ошибка на пристрелке, но я пристреливался, как обычно, по центру. Возможно, ремень чуть сполз с руки, но раньше ведь такого не было. Сам офигел от такой стрельбы на первом рубеже, конечно, но собрался и следующие отработал нормально.

Светлая голова

Абстрагироваться от неудач, злых комментариев, а также правильно настраиваться на старты Серохвостова научила психолог юниорской команды. Уже два года он делится с ней своими переживаниями и признает, что результат есть – сейчас он гораздо спокойнее ко всему относится:

- Я резко реагировал на неудачи из-за стрельбы, был взрывным – часто ломал палки, бросал винтовку. Сильно расстраивался после гонок, мог надолго уходить в себя, вообще ни с кем не общаться. И очень сильно злился на всех, включая себя. А теперь я и не помню, когда последний раз злился. Я научился профессионально относиться к промахам, научился не злиться, а анализировать, - говорит Серохвостов.

Сейчас биатлонист со спокойной душой и трезвой головой готовится к первенству мира, который пройдет в австрийском Обертиллиахе. Кстати, в составе сборной России будут сразу три представителя Алтайского края: Даниил Серохвостов, Олег Домичек и Анастасия Гришина. Соревнования пройдут с 24 февраля по 7 марта.