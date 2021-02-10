Друзья познаются в беде. Во время пандемии в Заринске сотни людей объединились и пришли на помощь «задыхающейся» городской больнице. Сплотились врачи, бизнесмены, спортсмены, студенты, школьники, другие горожане.«Нужно ИВЛ - на тебе ИВЛ»Когда в прошлом году нас накрыл ковид, в Заринской больнице, как и в других, масштабов бедствия еще не представляли. А потом началось…- Инфекционный корпус был подготовлен заранее. Но…поступающих было очень много. И мы поняли, что где-то есть предел, - честно рассказывает Алексей Бракоренко, главный врач больницы. - Пациенты лежали и в коридорах! Стали все сообща думать, что будет дальше? Что произойдет, никто не знал…Алгоритм был выработан, и Минздрав наладил поставку оборудования. Помощь с техникой в Заринск стала поступать незамедлительно.- Нужно ИВЛ – на тебе ИВЛ, нужно мониторы – в тот же день машину направляют: на тебе мониторы. Это дорогого стоит, - отметил главный врач.А вот какое милосердие и благородство проявят горожане во время чумы 21 века - никто и представить не мог!15 миллионов - от горожанПредставьте себе, в Заринске всем миром собрали для больницы почти 15 миллионов рублей. А еще почти на такую же сумму переданы костюмы, маски, антисептики, рециркуляторы, бактерицидные лампы, мебель, техника.- У меня дочь медик – учится в медицинском институте, и у нас в семье вся эта ситуация на слуху. Видели тяжёлое положение города, организовали собрание, на нём присутствовал главврач, предприниматели, глава города, - вспоминает Елена Негреева, индивидуальный предприниматель, депутат Заринского городского собрания депутатов. - И люди откликнулись.На помощь врачам пришло все бизнес-сообщество Заринска, а также Заринского и Кытмановского районов: «Алтай-Кокс», «Заринская горэлектросеть», «Торговый дом», «Голухинский цемент», «СФК», «Лесное» и многие другие предприятия и организации. Благодаря их помощи в микрорайне Сорокино подготовили ещё один корпус ковидного госпиталя на случай новой волны. Районную поликлинику обеспечили освещением, техникой, специальной мебелью, в палаты подвели кислород.Показательный пример. Директор ООО «Холод» Константин Симонов во время этой акции позвонил главврачу с вопросом: «А сколько не хватает? Давайте поймём, сколько сейчас собрали, сколько люди уже смогли дать, а я добавлю». И добавил около пяти миллионов рублей – и это только деньгами. При этом сам Симонов категорически отказывается от комментариев и интервью на эту тему.Помощь спортсменовВ самые тяжелые дни пандемии больница обратилась за помощью к Константину Панкратьеву, руководителю клуба единоборств. Нужно было поднимать баллоны с кислородом на второй этаж, так как система подачи кислорода не справлялась - потребность в нем выросла многократно.И старшие воспитанники клуба рукопашного боя «Крепость» поднимали в палаты баллоны кислорода, весом около 90 кг каждый.- Жёсткая, я бы сказал, атмосфера в госпитале. Баллон тащишь – с одной палаты кричат, со второй, все просят помощи, врача… Ну, это тяжёлая обстановка, если честно, - рассказывает тренер Дмитрий Проскоряков.- В первый раз, наверное, страшновато даже. Но потом привыкаешь. Дальше понимаешь, что это необходимая мера, и никаких сомнений даже не возникает, - поделился спортсмен Матвей Поздняков.Депутат Госдумы Александр Прокопьев специально приехал в Заринск, чтобы вручить ребятам благодарственные письма и подарки.- Отдельное внимание хотел бы обратить на роль молодёжи в этой борьбе, - отметил депутат. - Старшее поколение оказалось самым уязвимым во время пандемии. Им требовалась и до сих пор требует помощь. И здесь на передовую вышли молодые врачи, медсёстры студенты, спортсмены. Это говорит о том, что наше молодое поколение готово брать на себя ответственность даже в условиях риска для жизни и здоровья.«Без беды друга не узнаешь» - это тоже о заринской истории. В сложный момент здесь поднялась мощная волна взаимопомощи, проявился настоящий не пафосный патриотизм.