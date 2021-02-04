Горный Алтай и Туву соединят автомобильной дорогой

Протяженность дороги составит всего 120 километров Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году начнется строительство автомобильной дороги Кызыл-Хая – Кош-Агач. Власти Республики Тыва готовы выделить на первый этап 70 миллионов рублей.

Проект был подготовлен еще в 2019 году специалистами института «Томскдорпроект». Протяженность дороги составит всего 120 километров. По соглашению сторон путь будет поделен пополам: 60 км построить Алтай, и 60 км – Тува.

Путь пройдет через горный перевал Бугузун на хребте Чихачева высотой 2608 м над уровнем моря. Уже даже сейчас там есть автомобильный проезд, но при этом он считается труднодоступным и технически очень сложно преодолимым.

- Туда уже есть народная дорога, по которой ездят люди. Надо начинать там, где фактически дороги нет и очень высокая аварийность. Но не по тому проекту, где все расписано от и до, и куда требуется 1,3 млрд рублей. Нужно начать приводить в порядок проблемные участки, - сказал в своем заявлении глава республики Шолбан Кара-оол.

Как раз таким проблемным будет участок через хребет. В этом году дорожники Тувы планируют построить два наиболее трудных участка общей протяженностью порядка 20 километров. А для этого потребуется провести буровзрывные работы. Кроме того по проекту на пути построят пять мостовых переходов.

По словам Шолбана Кара-оолы, участки сложные, кое-где дороги фактически нет, есть только направления. Так как полное финансирование слишком огромное, пока власти региона будут действовать точечно – то есть займутся аварийными отрезками.

- Надо проводить переговоры с Республикой Алтай. Предварительные я уже вел с бывшим главой республики Александром Бердниковым, и с нынешним руководителем - Олегом Хорохординым. У наших республик имеется обоюдный интерес к такой дороге. Очень надеюсь, что конкурс выиграет серьезная подрядная организация, которая в достаточном количестве владеет надежной техникой, которая очень необходима в условиях горной скалистой местности, - добавляет главы Тувы.

Он подчеркнул, что интерес у властей Республики Алтай тоже есть, так как это открывает дополнительный туристический поток. В будущем эта дорога свяжет две федеральные трассы - Р257 «Енисей» и Чуйский тракт, а значит, будет ликвидирована транспортная тупиковость Тувы – тоже большой плюс для тех, кто перемещается на автотранспорте.

Кстати, в Туве строительство дороги запланировано в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году регион получил 238 млн рублей федеральных средств, а в 2022 – 350 млн.