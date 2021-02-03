Палладий и Фелиция: какими необычными именами называют детей в Алтайском крае

В прошлом году алтайские родители были особенно оригинальны Фото: Олег УКЛАДОВ

Среди самых распространенных имен, которые родители давали детям в 2020 году в Алтайском крае – Александр и Артем, а в числе редких – Галактион и Фелиция. Об этом, а также о том, сколько пар поженились и развелись, во время пресс-конференции сообщила Оксана Грохотова, начальник управления юстиции региона.

Редкие и популярные имена

На протяжении последних пяти лет популярными мужскими именами в регионе остаются Артем, Александр, Михаил, Иван, Кирилл, Дмитрий и Матвей. Девочек же чаще всего называли Викториями, Дарьями, Софиями, Мариями, Викториями и Алисами.

– Я всегда говорила, что жители Алтайского края очень ответственно относятся к выбору имени для ребенка. В этом году мои убеждения пошатнулись, – заявила Оксана Грохотова.

В прошлом году алтайские родители были особенно оригинальны. Так в регионе уже растут мальчики с именами Феликс, Спартак, Палладий, Людвиг, Фадей, Северьян, Кирьян, Галактион, Тихомир. В этих именах чувствуется влияние разных культур. Также в крае живут девочки с именами Аграфена, Юанна, Фелиция, Стефани, Розалия, Октябрина, Милица, Евника и Брианна.

В роддоме Фото: Олег УКЛАДОВ

Разводов и браков стало меньше

По итогам 2020 года в Алтайском крае зарегистрировали 11 588 браков. Этот показатель на 14% меньше, чем в 2019 году. Более 5 тыс. пар поженились в Барнауле, а остальные 6,5 тыс. в других городах и районах региона.

– Значительное снижение заключаемых браков произошло в период с апреля по сентябрь. Обычно в это время происходит пик свадебного сезона, но 2020-ом году в данный период были введены ограничительные мероприятия из-за пандемии. Регистрации проходили в неторжественной обстановке или вовсе переносились на более поздний срок, – сказала Оксана Грохотова.

При этом с сентября число заключаемых браков стало расти и сейчас ситуация выравнивается. Только за январь было подано 766 заявлений, для сравнения - в 2019 году их было 600. При этом в ЗАГСах еще действуют ограничения, в частности, нужно соблюдать социальную дистанцию. В зал могут впускают не более 15 приглашенных гостей.

Число разводов за прошлый год в Алтайском крае также сократилось, показатель снизился на 2%. В 2020 году рассталась свыше 10 тыс. пар. В целом число разводов на 13% меньше числа заключенных браков.

Оксана Грохотова добавила, что показатель расторгнутых браков может измениться. Причина в том, что каждый из супругов мог зафиксировать расторжение брака в разных ЗАГСах. Некоторые разводы могли посчитать дважды. Отсюда и условность этого показателя. С 1 января 2021 благодаря единому госреестру эту проблему решат. Реальное соотношение число разводов к бракам получат к концу следующего года.

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