Алтайские спасатели дали гидрологический прогноз на февраль

По предварительным прогнозам, месяц должен быть спокойным Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Селекторное совещание провели алтайские спасатели совместно с главами городов и районов и руководителями различных подразделений. На нем они обсудили вопросы обеспечения безопасности населения и территории: бытовые пожары, паводковые прогнозы и текущая обстановка.

Встречу провел начальник Главного управления генерал-майор внутренней службы Александр Макаров, а анализ оперативной обстановки в крае представил заместитель начальника Главного управления (по гражданской обороне и защите населения) Николай Егоров. Он прокомментировал изменения, произошедшие в январе, и дал прогноз на ближайший месяц.

- Согласно данным, в феврале опасных гидрологических явлений не ожидается. На основных реках края наблюдается ледостав, неполный ледостав, толщина льда ниже среднемноголетних значений. Перепады дневных и ночных температур будут способствовать образованию наледевых явлений на малых реках и водоемах. На водоемах края сохраняется риск происшествий в результате нарушений правил безопасности при использовании несанкционированных мест для пересечения акваторий рек и озер, а так же в местах массового лова рыбы, - подчеркнул он.

Так, на сегодняшний день в крае работает семь открытых ледовых переправ, и все они находятся под контролем администраций, а также сотрудников регионального главка МЧС. В неустановленных местах выезда регулярно проводятся рейды. На данный момент насчитывается 431 опасная точка. На двух выставлены спасательные посты. Десять перекрыли, чтобы техника не смогла проехать на водоем.

Кроме того, специалистами была дана оценка масштабов предстоящего весеннего паводка и план подготовки к нему. Уже сейчас следует заняться формированием материальных и финансовых резервов, планированием финансовых средств на противопаводковые мероприятия. Хоть опасных гидрологических явлений в феврале не ожидается, но синоптики дают прогнозы довольно мягкой для последнего зимнего месяца погоды. По предварительным данным, дневная температура ниже 20 градусов мороза уже не опустится. Однако при этом возможны колебания и даже оттепель в первые выходные месяца.

А вот что действительно беспокоит МЧСовцев, так это значительный рост числа пожаров.

- Январь был непростым. Зарегистрирован серьезный рост пожаров, случаев гибели людей стало больше на 58%. Наша задача – приложить максимум усилий, чтобы остановить эту тенденцию, повлиять на ситуацию. Особое внимание при проведении профилактических мероприятий необходимо уделить многодетным семьям, семьям, находящимся в социально опасном положении, - говорит начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров.

Поэтому сейчас, пока ситуация с паводком пока еще на втором плане, руководитель регионального ведомства призвал коллег сосредоточиться на этой проблеме.

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