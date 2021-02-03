«Привезли умирающего мальчика, а у нас даже не было наборов для реанимации»: сельские врачи требуют проверки в их больнице

Кадры из больницы Фото: из личного архива героя(ев) публикации

После случая в больнице Советского района, где погибла годовалая девочка из-за того, что медики прокололи ей легкое, в редакцию "КП-Барнаул" обратились врачи другой больницы – Егорьевской ЦРБ. По их словам, у них произошел похожий случай, тогда погиб трехмесячный мальчик. Это случилось 7 декабря 2019 года.

- Родители сами привезли его к нам уже в состоянии полуклинической смерти, - рассказывает дежуривший в ту смену врач, попросивший не называть его имени из-за конфликта с руководством. - Мы обязаны были оказать помощь, но нормально реанимировать ребенка мы не могли из-за того, что у нас просто нет детских наборов для реанимации. Конечно, мы нашли взрослый комплект, делали массаж, но ребенок все равно умер. Наверное, нам «повезло» - вскрытие показало, что смерть наступила в ходе естественных причин, и к нам вопросов не было. Но я считаю, что если бы у нас было нормальное оборудование, материалы, шансов спасти ребенка было бы больше, - рассказывает медик.

Кадры из больницы Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Врачи неоднократно пытались привлечь внимание к происходящим в больнице проблемам, но в ответ получили лишь отписки – на бумаге в учреждении все хорошо. Но если поликлиника еще худо-бедно, но оказывает помощь, в стационаре ситуация намного сложнее.

Там было закрыто реанимационное отделение, а вместо него в терапевтическом отделении организована палата интенсивной терапии, состоящая из коек и электрокардиографа.

- По сути, это муляж. Интенсивная терапия – это отдельная палата, пост, мониторы. У нас фактически нет хирурга, он работает только на приеме, в стационаре работать отказывается. Из-за этого пациенты вынуждены обращаться за помощью в Рубцовск, - говорит врач.

Медики уверяют, что если плановых больных еще можно направить в другие больницы, то как быть с теми, кому нужна экстренная помощь – это пациенты с ранами, ожогами, абсцессами и прочим.

Кадры из больницы Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- У нас доходило до того, что ночью в приемном покое вместо медсестер сидели санитарки, по сути, необученный персонал.., - возмущается сотрудник больницы.

Кстати, только одно из обращений с жалобами на главврача районной больницы подписали 34 человека.

- Мы просим провести в больнице проверку, пусть приедет министр и своими глазами посмотрит на происходящее, потому что на бумаге у нас все хорошо. Вот только в реальности ситуация обстоит иначе, - просят медики.

Мы связались с главным врачом Егорьевской ЦРБ Игорем Нагорным и попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию:

- У нас, безусловно, есть проблемы. В первую очередь, это необходимость ремонта. В этом году мы надеемся войти в программу по модернизации первичного звена. Она позволит приблизиться нам к городским условиям. Кроме того, буквально сегодня стало известно, что больница получит новый флюорограф, соответственно будет приведена в порядок зона ожидания – это часть главного корпуса. Что касается реанимации, у нас есть полностью оборудованная палата, которая находится этажом выше той, которая изображена на фотографии.

К вопросу о хирургах: врач, работающий в стационаре, сейчас находится на изоляции согласно указу губернатора для людей старше 65 лет. Врач, принимающий в поликлинике, дежурит по ночам и выходным в городской больнице №1 Рубцовска, где располагается межрайонное хирургическое отделение и оказывается экстренная помощь. Там сейчас находится вся районная хирургия. Так сложилась ситуация. В нынешнее непростое время пациент должен госпитализироваться в то специализированное отделение, где ему окажут качественную помощь в полном объеме, межрайонное отделение более всего соответствует этим требованиям.