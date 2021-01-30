Какой будет погода в начале февраля в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае с 1 по 7 февраля Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни будет тепло, в среднем днем столбик термометра покажет -6…-11 градусов. О том, какой именно будет погода в начале февраля в Алтайском крае и стоит ли в будущем ждать похолодания, в разговоре с «Комсомольской Правдой – Барнаул» сообщила Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Алтайский край находится под влиянием антициклона, поэтому ожидается преимущественно спокойная погода. Только в ночь на воскресенье усилится ветер, а днем все стихнет. Ночью температура воздуха в основном будет колебаться от -11 градусов до -17 градусов, местами до -20 градусов. Днем прогнозируют -6…-11 градусов.

Погода изменится в середине следующей недели, с 3 февраля. Из-за смещения западных циклонов потеплеет еще сильнее. Возможна оттепель. Кроме того, прогнозируют снегопады, а по югу - мокрый снег. Также временами ожидается усиление ветра. По данным предварительного прогноза, такая погода продержится в крае до конца недели.

Подробный прогноз погоды с 30 января по 1 февраля в Алтайском крае

Суббота, 30 января

Ночью в регионе будет -6...-11 градусов, местами по западу до -17 градусов. Преимущественно без осадков, местами небольшой снег, по востоку местами метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, местами по востоку порывы до 18 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается -6...-11 градусов., в предгорьях до +3 градусов. Преимущественно без осадков, местами небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют -8...-10 градусов. Небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с

В Барнауле днем температура воздуха составит -5...-7 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 4-9 м/с.

Воскресенье, 31 января

Ночью в регионе будет -12...-17 градусов., местами до -22 градусов. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается -7...-12 градусов, по югу 0...-5 градусов. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют -15...-17 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит -9...-11 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Понедельник, 1 февраля

Ночью в регионе будет -13...-18 градусов, местами до -23 градусов. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами изморозь. На дорогах гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается -9...-14 градусов, по югу до -3 градусов. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами изморозь. На дорогах гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют -16...-18 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит -10...-12 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.

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