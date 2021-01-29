Сильный мороз и много снега: синоптик рассказала о погодных рекордах января в Алтайском крае

Также были зафиксированы рекорды по количеству выпавших осадков Фото: Олег УКЛАДОВ

В январе в нескольких населенных пунктах Алтайского края синоптики зафиксировали рекорды по температурам в конкретные дни за весь период наблюдений. Подробнее об этом Комсомольской Правде - Барнаул рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Серьезное похолодание

Новые температурные рекорды были установлены на некоторых метеостанциях Алтайского края со 2 по 4 января. Регион находился под влиянием арктического антициклона. Так, 2 января в Хабарах, Баево и Камне-на-Оби столбик термометра опустился до отметки -41 градус. 3 января значительные показатели были на трех метеостанциях: в Ключах -43 градуса, в Хабарах -42,2 градуса и Камне-на-Оби -42,6 градусов.

– Кроме того, в Родино, Краснощеково и Горянке 4 января также были установлены рекорды данного дня. Так в Родино температура воздуха понизилась до -40,3 градусов, перебив рекорд 1956 года, когда было -39,8 градусов. В Краснощеково столбик термометра показал -40 градусов, предыдущий рекорд также был в 1956 году: -39,7 градусов. В Горняке зафиксировали температуру -40,9 градусов. Предыдущий рекорд был установлен в 2011 году, когда было -40,4 градусов, – отметила Людмила Сырых.

Значительное потепление

По информации синоптиков, в отдельные дни в Алтайском крае зафиксировали и серьезное повышение температуры воздуха. 18 января районы региона находились в теплом секторе западного циклона. В Краснощеково было +4,1 градуса, а в Чарышском столбики термометров поднялись до отметки +10 градусов.

Засыпало снегом

Рекорды по количеству выпавших осадков в январе зафиксировали на 20 метеостанциях Алтайского края. Причина – в западном циклоне, который смещался по региону. В связи с этим в южных районах число выпавших осадков за сутки колебалось от 4 до 16 мм. При этом в Змеиногорске и Краснощеково за сутки выпало 23-25 мм осадков.

Напомним, ранее мы сообщали, что на ряде метеостанций Алтайского края, в том числе и в Барнауле, в конце декабря были зафиксированы новые рекорды абсолютного минимума температуры за все время метеонаблюдений. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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