Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Дом. Семья

Барсов-мигрантов пытаются подсчитать на Алтае

Ирбисы могут переходить российско-монгольскую границу
Анна СЕМИНА
КомментироватьОставить комментарий
На территории Сайлюгемского хребта со стороны Российской Федерации насчитывается всего около семи особей

На территории Сайлюгемского хребта со стороны Российской Федерации насчитывается всего около семи особей

Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

Для кого-кого, а для животных границ не существую. В отличие от людей они могут свободно переходить с территории одной страны на другую и краснокнижные снежные барсы не исключение.

Ученые двух национальных парков – «Сайлюгемский» в Республике Алтай и «Силхэм» в Монголии провели видеосовещание, на котором обсудили программу сохранения численности снежных барсов на территории двух соседних государств. Географически они располагаются по разные стороны хребта Сайлюгем.

По данным специалистов, на территории России в данном районе насчитывается всего семь особей ирбиса, а вот, сколько их может быть по ту сторону хребта – неизвестно. Исследования там не проводились.

Для того чтобы их подсчитать, был создан исследовательский проект. Он существует на средства гранта «Изучение и сохранение в России очага обитания снежного барса в Республике Алтай» и реализуется при поддержке Русского географического общества.

- Совместный проект позволит определить точную численность трансграничной группировки редкого хищника, миграция которого не регулируется государственными границами, и выработать долгосрочный план по сохранению общей популяции. По данным экспертов, в Монголии обитает не менее 1,5 тысяч особей редкого хищника, в России – не более 70-90, - говорит директор Сайлюгемского национального парка Денис Маликов.

В рамках проекта, по особо охраняемым природным территориям пройдет экспедиции во время которых установят фотоловушки. Полученные с них данные помогут скоординировать исследовательские и охранные мероприятия по обе стороны Сайлюгемского хребта.

Уже с марта начнутся экспедиции. Российская сторона намерена установить около 30 регистраторов. Монгольская – порядка 35-40.

– Проверка камер состоится в конце мая – начале июня. Этого времени будет достаточно для выявления особей с двойным гражданством и особей, обитающих только по одну сторону границы, - добавляет Денис Гуляев, старший научный сотрудник Сайлюгемского национального парка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Елена Летучая и Митя Фомин на Алтае пили из реки, проводили обряды и собирали экскременты снежного барса

«Человек Земли. Алтай» - такое название получил документальный фильм о работе Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Республике Алтай. Его участниками стали телеведущая Елена Летучая и певец Митя Фомин (подробнее)

Живой уголокИнтересное