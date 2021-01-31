Барсов-мигрантов пытаются подсчитать на Алтае

На территории Сайлюгемского хребта со стороны Российской Федерации насчитывается всего около семи особей Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

Для кого-кого, а для животных границ не существую. В отличие от людей они могут свободно переходить с территории одной страны на другую и краснокнижные снежные барсы не исключение.

Ученые двух национальных парков – «Сайлюгемский» в Республике Алтай и «Силхэм» в Монголии провели видеосовещание, на котором обсудили программу сохранения численности снежных барсов на территории двух соседних государств. Географически они располагаются по разные стороны хребта Сайлюгем.

По данным специалистов, на территории России в данном районе насчитывается всего семь особей ирбиса, а вот, сколько их может быть по ту сторону хребта – неизвестно. Исследования там не проводились.

Для того чтобы их подсчитать, был создан исследовательский проект. Он существует на средства гранта «Изучение и сохранение в России очага обитания снежного барса в Республике Алтай» и реализуется при поддержке Русского географического общества.

- Совместный проект позволит определить точную численность трансграничной группировки редкого хищника, миграция которого не регулируется государственными границами, и выработать долгосрочный план по сохранению общей популяции. По данным экспертов, в Монголии обитает не менее 1,5 тысяч особей редкого хищника, в России – не более 70-90, - говорит директор Сайлюгемского национального парка Денис Маликов.

В рамках проекта, по особо охраняемым природным территориям пройдет экспедиции во время которых установят фотоловушки. Полученные с них данные помогут скоординировать исследовательские и охранные мероприятия по обе стороны Сайлюгемского хребта.

Уже с марта начнутся экспедиции. Российская сторона намерена установить около 30 регистраторов. Монгольская – порядка 35-40.

– Проверка камер состоится в конце мая – начале июня. Этого времени будет достаточно для выявления особей с двойным гражданством и особей, обитающих только по одну сторону границы, - добавляет Денис Гуляев, старший научный сотрудник Сайлюгемского национального парка.

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