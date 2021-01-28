Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 29 января 2021: вакцина закончилась

По последним данным, успели привиться около 11 тысяч человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае приостановили вакцинацию населения от коронавируса – в поликлиниках и больницах закончился препарат.

Еще несколько дней назад СМИ сообщили, что вакцина закончилась в одной из поликлиник Бийска и вот накануне стало известно, что прививочная кампания приостанавливается в целом по краю. Единственное, что остается людям – ждать. Запись также приостановили, так как поставок «Спутника V» еще не было и часть людей, которые уже записывались пропустили свою очередь.

В региональном минздраве подтверждают, что запасы препарата действительно подходят к концу.

– Вакцинация не приостановлена, она понемногу замедляется. Ждем поставки со дня на день, – прокомментировали в пресс-службе регионального ведомства.

По данным оперативного штаба на сегодня прививку поставили больше 11 тысяч человек из них почти полторы тысячи получили полный «комплект» (две прививки).

Также известно, что за минувшие сутки в крае было выявлено еще 184 новых случая заболевания COVID-19: Барнаул – 47, Бийск – 18, Рубцовск – 16, Алейский, Благовещенский, Каменский, Поспелихинский район – по 5 заболевших, Яровое – 4, Бийский, Михайловский, Солонешенский районы – по 4 заболевших, Заринск, Славгород, Алтайский, Волчихинский, Локтевский, Новичихинский, Павловский, Тогульский, Угловский, Усть-Калманский, Шелаболихинский, Шипуновский район – по 3 заболевших, Алейск, Белокуриха, Залесовский, Змеиногорский, Кулундинский, Мамонтовский, Петропавловский, Ребрихинский, Советский, Табунский, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Бурлинский, Калманский, Ключевский, Немецкий национальный, Родинский, Романовский, Топчихинский, Третьяковский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

За все время наблюдения таких пациентов выздоровели около 35,5 тысяч человек. Не смогли справиться с инфекцией почти две тысячи носителей опасного вируса.

Продолжают борьбу с коронавирусом 1 747 человек – они находятся в госпиталях. Также лечение в условиях стационара проходят 742 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

- Количество тяжелобольных – 364, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 108, - добавляет оперштаб.

На домашнем наблюдении остаются 45 бессимптомных носителей и почти 500 пациентов с пневмонией.

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Так, в барнаульской поликлинике №1 сказали, что пока на прививку не записывают и когда запись возобновится – неизвестно, поставку вакцины ждут со дня на день (подробнее)