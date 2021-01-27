Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 28 января 2021: больше 10 тысяч привитых

О побочных эффектах не сообщается Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 28 января 2021: прививку от коронавируса сделали уже более 10,5 тысяч жителей региона. О побочных эффектах не сообщается.

Как рассказали в краевом оперштабе по борьбе с новой инфекцией, в настоящее время прививается 10507 человек: 9179 из них получили пока лишь первую прививку, а 1328 – полный комплекс.

Что касается эпидситуации, то за минувшие сутки в регионе подтвердили еще 187 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших превышает 38,2 тысячи человек. Большинство из них вылечились.

В инфекционных госпиталях сейчас лечатся 1767 пациентов с коронавирусом и 771 больной пневмонией. Еще один человек находится там по другой причине. А на дому медики наблюдают за состоянием 40 бессимптомных вирусоносителей и 510 человек с воспалением легких.

- Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1068355 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 249,57 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4638 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4815 за минувшие сутки, - подчеркнули в штабе.

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