«Мама, там огоньки»: мужчина поджег дом со своими детьми, пока их мать ушла в аптеку

Наталья с детьми/сгоревший дом Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В Бийске мужчина поджег дом с детьми – 3-летним сыном и дочкой его сожительницы, а после стоял в стороне и наблюдал, как разгорается пожар. Их мать в этот момент ненадолго отлучилась в аптеку. Дети могли бы погибнуть, если бы их не спас проезжающий мимо сотрудник Росгвардии. Это произошло 18 октября, а сейчас дело против поджигателя направили в суд. Его обвиняют в покушении на убийство.

- Это все произошло в течение 30 минут. Дочка позвонила в первый раз, сказала, что в коридоре какие-то огоньки и пахнет дымом. На улице был сильный ветер и я подумала, что это из печки потянуло. Говорю, не может быть, подойди, посмотри. После этого она перезвонила уже в панике, кричала, визжала, что все горит, что она боится. Я говорю, скорее выпрыгивайте в окно. А сама побежала домой, - рассказывает Наталья Безрученко.

Сейчас дети наблюдаются у врача Фото: Из личного архива

Смотрел на огонь и улыбался

Наталья рассталась с 33-летним Алексеем из-за его пьянства, но тот никак не оставлял семью в покое – вламывался в дом, мог распустить руки.

- Я пошла в аптеку одна, заперла детей, чтобы он не смог попасть внутрь, если придет. В последний раз он приходил за день до пожара, вырвал замок и уснул пьяный на диване. Перед пожаром я его тоже видела, он шел пьяный с дружками. А когда сказала, дети дома одни и заперты изнутри (чтобы он не ломился и не пугал их), он лишь усмехнулся и пошел дальше, - рассказывает Наталья.

Мужчина пришел к дому, начал стучать, но ему естественно, никто не открыл. Тогда он нашел во дворе горючую жидкость – готовили дрова к зиме и оставили в сарае полторашку со смесью бензина и масла для бензопилы. Алексей взял ее, облил веранду и поджег, а сам встал в стороне и смотрел, как разгорается пожар.

- Убедившись, что огонь распространился по строению, он наблюдал за происходящим из сарая, - сообщает региональный следственный комитет.

К счастью, мимо проезжал мужчина – сотрудник Росгвардии Евгений Потапов.

- Увидел огонь, вызвал пожарных и услышал плач детей. Подошел к дому, увидел плачущую девочку, вытащил из окна и спросил, есть ли еще кто-то в доме. Она сказала, что там ее младший брат. Я залез внутрь и вытащил его тоже на улицу. Посадил детей в машину, накрыл их курткой, а сам вернулся к дому. На улице уже было много людей, они показали на мужчину, сказали, что это сожитель. Я у него спросил, есть ли газ в доме, он сказал, что есть. Я говорю: «Ты залазь, потому что знаешь, где он стоит». После этого он вытащил баллон, а вскоре приехали пожарные, - рассказал мужчина.

Спасший детей мужчина. Фото: Предоставлено Росгвардией

Дочка перезвонила Наталье, когда уже была в безопасности в машине. Сказала, что с ней и братом все в порядке.

- Она рассказала, что горит крыша, веранда, а Леша стоит рядом, смотрит на дом и улыбается, - вспоминает звонок дочки женщина.

«Хотел напугать»

Поджигателю в этиловом угаре вменили покушение на убийство, а также уничтожение имущества с ущербом в 700 тысяч рублей – за это ему светит, как минимум, 8 лет колонии. Во время следствия он говорил, что лишь хотел напугать детей, чтобы девочка открыла окно, а он бы пробрался внутрь, набрал воды и затушил огонь.

- Это страшно, за полчаса лишиться всего. Из вещей осталась только одежда, в которой мы были. Сейчас я снимаю квартиру недалеко от садика. От правительства края, нам, как погорельцам, выдали 43 тысячи рублей, люди помогали, кто чем мог. Надеялись получить сертификат на восстановление дома от губернатора, но там оказалось, что мы уже не можем им воспользоваться – не проходим по квадратам, слишком мало. Чтобы получить эти 50 тысяч рублей, надо было восстанавливать еще и пристройку - нам бы с домом справиться, - рассказывает Наталья.

После случившегося у детей начались проблемы, они наблюдаются у невролога. У старшей дочки резко ухудшилось зрение, врачи говорят, что от пережитого ужаса произошел какой-то спазм. Сейчас у нее «минус один» на оба глаза.

- Лечимся, пьем успокоительные, стало получше, но пожар до сих пор вспоминают, - рассказывает женщина.

Нужна помощь

Сейчас Наталья одна содержит семью, снимает квартиру, работая при этом на производстве за 19 тысяч рублей. С помощью других потихоньку восстанавливает дом: поменяла крышу, поставила дверь и окна. Повезло, что уцелел каркас дома. Но жить в нем все равно еще можно будет не скоро. Если вы хотите помочь семье, это можно сделать по следующим реквизитам:

Получатель: Безрученко Наталья Анатольевна

Счет получателя: 40817810802006694358

Банк получателя: Алтайское отделение №8644 ПАО Сбербанк

Инн банка: 040173604

Корр.счет: 30101810200000000604

Код подразделения банка: 4486440347

Адрес банка по месту ведения счета карты: Бийск, Ул. Митрофанова 12