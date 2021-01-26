Питание будущего: какой вклад в освоение продуктов нового поколения вносит бийская компания

98% всех витаминов сохраняется в овощах и фруктах, высушенных на оборудовании бийской компании Фото: из архива компании

- Через десять лет мы будем питаться совершенно по-другому, не так, как сейчас. Мир идет к «удобной качественной еде», высшая ступень - персонализированное питание, когда каждому человеку с учетом потребностей организма подбирается индивидуальное меню с необходимым химическим составом. А рынок питания к 2030 году более чем на 30% будет состоять из сухих продуктов, - эти слова Александра Платицына, представителя компании передовых технологий в сфере питания заставили меня задуматься.

Сухие продукты по его словам, это не сушеные фрукты и овощи, к которым мы все уже привыкли, а продукты, высушенные с сохранением свойств. Оказывается, сушить можно, например, даже творог, сыр, мясо и т.д. Как говорится – до чего дошел прогресс…

- Изменение в питании – единственный путь к здоровью. Остается вопрос – где взять необходимые функциональные продукты? Функциональные – это, например, когда дневной рацион составляет всего 1500 калорий, но при этом полезных веществ содержит столько же, сколько в порции обычных продуктов на 3,5 тыс калорий, – говорит собеседник. – Думаете, что такое невозможно? Еще как! Пока вы не верите, мы уже пробуем….

Высокотехнологичное оборудование бийской компании Фото: из архива компании

Здоровое питание как миссия

Чтобы изготавливать продукты нового поколения, необходимо, соответственно, высокотехнологичное современное оборудование – это как раз одно из основных направлений компании «Технологии без границ», которая находится в алтайском наукограде.

– Мы разрабатываем и производим несколько видов оборудования: для сушки овощей, фруктов, лекарственных трав, для выделения действующих веществ из лекарственного сырья и т.д. Специальные технологи помогают сохранять в продуктах все полезные вещества! – уверяет Александр Платицын.

Уже сейчас на этом оборудовании производят, например, фруктовые чипсы, а также экстракты – вытяжки действующих веществ из ягод и трав, продукты на их основе.

- А вот в этом месте поподробнее: если, например, на яблочные чипсы нанести экстракт, то это будет уже не просто яблочко, а «золотое» - целебное! – говорит эксперт.

Зачем сушить продукты

98% всех витаминов сохраняется в овощах и фруктах, высушенных на оборудовании бийской компании Фото: из архива компании

Вы замечали, сколько фруктов и овощей портятся на полках магазинов? Срок хранения у них очень ограничен. Некондиция идет на выброс – покупатели не будут брать битое некрасивое яблоко, даже если оно хорошее. А вот на сушку оно вполне подойдет. Причем срок годности сушеных продуктов – не менее трех лет. При этом благодаря специальным технологиям они восстанавливаются и выглядят, как свежие. Кстати, ученые технического института в наукограде проводили исследование по содержанию витаминов и минералов овощей и фруктов, высушенных на оборудовании бийской компании. Результаты впечатляют - 98% всех витаминов сохраняется. Например, в свекле, высушенной в низкотемпературной энергоэффективной сушильной камере КЭСК, полностью сохраняется термолабильный бетанин, являющийся очень ценным для здоровья.

- Свекла в сыром виде - это в принципе самый мощный природный иммуностимулятор, но, согласитесь, мы ее практически не едим. А в сушеном виде очень удобно ее использовать – залил воду, и салат готов! – говорит Александр.

Еще один плюс сушеных продуктов – удобство и экономия времени. Например, добавляете сушеный сыр в макароны – и он превращается в сырный соус, на приготовление которого могло бы уйти приличное количество времени.

- Или, например, сухая тыква – запариваешь порошок или сушеные кусочки, и они тут же восстанавливаются до состояния свежего продукта. Добавляешь мясо – и вот тебе полезный и быстрый обед, - рассказывает Александр.

Сушат даже мед! И потом на его основе делают линейку чаев с экстрактами и сухими ягодами – кстати, очень вкусных и полезных.

Высоким технологиям – господдержка

Высокотехнологичное оборудование бийской компании Фото: из архива компании

В 2019-2020 году компания получила около 21 млн рублей в качестве господдержки! Из них 20 млн рублей на вакуумно-импульсный сушильный комплекс КСВИП - данный проект был поддержан Фондом содействия инновациям и сейчас является приоритетным.

- Благодаря поддержке центра «Мой бизнес» нам удалось сделать очень многое – поучаствовать в различных выставках, получить патент на новое изобретение, провести научно-исследовательские работы по разработке рецептов сухих салатов, различные опытно-конструкторские работы и т.д. Список очень длинный на самом деле, - рассказывает директор по развитию.

В планах на будущее - продолжить сотрудничество с Центром кластерного развития, региональным центром инжиниринга, которые являются частью центра «Мой бизнес».

– Ну, и, конечно, впереди – освоением рынков, в том числе зарубежных. Сейчас появился тренд на сухие натуральные продукты, их применение в индустрии питания растет, - рассказывает Александр Платицын. – Кроме того, наш продукт может использоваться как функциональная добавка. Одним словом, наши возможности – безграничны…

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

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