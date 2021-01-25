Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 26 января 2021 года: поступило почти 14 тыс. доз вакцины

Помимо стационарных медучреждений, сделать прививку можно в мобильном пункте Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтай для медорганизаций поступило 12 842 комплекта (первый и второй компоненты) вакцины «Гам-Ковид-Вак» для взрослого населения из групп риска заражения. Дополнительно 1000 комплектов доставили в медсанчасть № 128 для иммунизации населения, проживающего в Яровом. Таким образом, общее количество вакцины составило 13 842 комплекта.

На сегодня привито 8 888 человек, в том числе 7 698 получили первую прививку, а 1 122 привиты полностью (то есть получили положенные по схеме две прививки), сообщает оперштаб.

Между тем, в некоторых медучреждениях талоны на вакцинацию расписали уже до весны. Так, в поликлинике №9 Барнаула все занято до 5 марта. Похожая ситуация и в городской поликлинике №1 – сейчас всех желающих записывают только на апрель. Помимо стационарных медучреждений, сделать прививку можно в мобильном пункте, который сейчас работает на площади Сахарова в Барнауле.

В целом с начала пандемии в Алтайском крае заболело 37 895 человек, в том числе 2 493 ребенка. Выздоровели 33 911, умерли 1 871 - все взрослые. Непосредственно от ковида скончались 1125 зараженных, у остальных иные причины смерти.

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Корреспондент решила связаться с поликлиниками и больницами, которые сейчас вакцинируют население. Сделать это можно сейчас в восьми учреждениях. В большинстве из них диспетчеры с легкостью готовы были найти «окошко» (подробнее)