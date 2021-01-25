В некоторых больницах Барнаула очередь на прививку от ковида расписана до марта

Вакцинацию проводят в восьми барнаульских учреждениях Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле продолжается вакцинация населения от коронавируса. Причем теперь сделать прививку можно не только в больницах, но и в мобильном пункте. По всей видимости, организовать его решили в силу большой востребованности процедуры. «Комсомолка» выяснила, что в некоторых медучреждениях талоны на вакцинацию расписали уже до весны!

Корреспондент «КП» решила связаться с поликлиниками и больницами, которые сейчас вакцинируют население Барнаула. Сделать это можно сейчас в восьми учреждениях. В большинстве из них диспетчеры горячих линий с легкостью готовы были найти «окошко» уже на этой неделе или следующей. К примеру, такая возможность есть в поликлинике №14, больницах №3,№12 и №11.

А вот в поликлинике №9 все расписано до 5 марта. Оператор вежливо предложила обратиться в другие медицинские учреждения или сделать прививку в мобильном пункте, который сейчас работает на площади Сахарова. Похожая ситуация и в городской поликлинике №1 – сейчас всех желающих записывают только на апрель.

Напомним, всего в регионе привились от коронавируса уже больше семи тысяч человек.Как рассказали в краевом оперштабе, более тысячи пациентов получили полный вакцинальный комплекс, который состоит из двух уколов. Осложнений от отечественного препарата «Спутник V» пока ни у одного из привитых не выявлено. Край уже получил 13 тысяч доз вакцины, до 1 марта ожидается поставка еще более 94 тысяч доз.

Справка КП

Записаться на прививку от коронавируса в Барнауле можно в следующих учреждениях:

- Поликлиника №1 – 8(3852) 56-08-76.

- Поликлиника №3 – 8(3852) 56-09-36;

- Поликлиника №14 – 8(3852) 56-09-22;

- Поликлиника №9 – 8(3852) 56-00-09;

- Больница №3 – 8(3852) 56-09-79;

- Больница №5 на Кулагина – 8(3852) 56-09-46;

- Больница №12 – 8(3852) 56-08-99;

- Больница №11 – 8(3852) 56-08-78.

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