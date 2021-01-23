В Барнауле дети вышли на несанкционированную акцию

Несколько сотен человек собрались в центре города. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Сегодня, 23 января, в Барнауле проходит несогласованная властями акция в поддержку Алексея Навального. По разной информации, на улицы вышли от 500 до 1500 человек, среди них оказались дети.

Протестующие собрались в центре города и смешались с уже митингующим сторонникам партии ЛДПР, чей пикет согласовала мэрия Барнаула. Через некоторое время после начала акции толпа на площади начала собираться в колонну и двинулась по проспекту Ленина в сторону речного вокзала.

Как сообщает корреспондент «Комсомольской правды» с места событий, начались единичные задержания особо буйных граждан. Из-за протестующих движение по главной улице города встало. Правоохранители пытались разъединить толпу и направить людей в разные стороны.

Отметим, что проведение акции не было согласовано с властями. В региональном управлении молодежной политики напомнили о незаконности проведения несогласованных митингах и вовлечении в них несовершеннолетних.

– Согласно ст. 20.2 ч. 1.1. КоАП, вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, — влечет административную ответственность, в том числе административный арест на срок до пятнадцати суток, – отметили в ведомстве.

Также штрафы и арест могут грозить участникам несанкционированных акций протеста.