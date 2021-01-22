Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 23 января 2021: вакцинация набирает обороты

Пандемия на Алтае. Фото: Олег УКЛАДОВ

Чтобы победить вирус, нужна иммунная прослойка, в естественной среде она может формироваться до пяти лет даже притом, что свою активность вирус будет терять ежегодно. Ученые надеются, что вакцинация поможет ускорить это процесс.

Если смотреть на данные статистики, то согласно данным на 23 января 2021 года в Алтайском крае числится более 37 тыс. заболевших. Вакцинация в крае набирает обороты, записаться в некоторые поликлиники уже сложно, в одних ждать придется неделю, в других месяц. При этом можно поставить прививку в любой день в мобильном пункте вакцинации, который будет находиться на площади Сахарова до 29 января.

Тем временем, большинство заболевших уже здоровы, в госпиталях находится 853 человека с вирусной пневмонией. Состояние 389 заболевших оценивают как тяжелое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 115 пациентов.

Смертность уже который месяц остается на одном уровне – примерно 14-15 человек в день. А всего за время пандемии в крае погибли 1827 человек. По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 192 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, включая бессимптомные. Выздоровели 153 пациента.

Если смотреть, как протекает заболевание у заболевших, то складывается следующая картина:

- 10 431 случай заболевания выявили у пациентов с пневмонией, 19 669 - у заболевших ОРВИ, в 7216 случаях - бессимптомное течение, - сообщает оперштаб.

Сейчас в регионе развернуто 3615 коек, большинство из них имеют подключение к кислороду, более 300 с аппаратами ИВЛ.