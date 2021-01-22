«Самое дикое животное – это человек»: в Белокурихе жители устроили облаву на волка-одиночку

Погоня за волком была отнюдь не гуманной Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В начале этой недели жители Белокурихи рассказали о том, что в городе стали чаще замечать диких животных. Так, на видео с камеры наблюдения одного из домов попал волк. Обеспокоенные визитом непрошенного гостя горожане решили взять судьбу в свои руки и устроили настоящую облаву на хищника. Ситуация вызвала много споров…

Как рассказал один из местных жителей в социальных сетях, погоня за волком была отнюдь не гуманной: животное гоняли на УАЗиках, подранили. По одним данным зверь, оставляя кровавые пятна на белом снегу, убежал. Другие пишут в комментариях, что животное убили.

- Где-нибудь в заморской стране специалисты усыпили бы и вывезли в лес... А у нас в Алтайском крае диких животных гоняют УАЗиками, кстати, уже не первый раз, - цитирует жителя паблик «Барнаул 22».

В комментариях под постом люди разделились на два лагеря: одни встают на сторону гуманности, другие – на сторону тех, кто устроил расправу над волком.

- Давно известно, что самое дикое животное - это человек, - пишет Руслан Воронов.

- Негуманно? А гуманно было бы, если бы он человека или скот задрал? Умники диванные, псевдозащитники животных. Позорники! – считает Александр Коровин.

- Никто не задумывался, почему дикие звери к человеку идут? Да потому что в лесу есть нечего. Не гонять УАЗиками надо, а ужесточить уголовный кодекс браконьерам, и овцы целы будут, и волки сыты, - высказалась Анюта Гальцова.

Напомним, Минприроды Алтайского края уже подтвердило факт увеличения численности хищника. Большое число волков зафиксировали в Смоленском и Алтайском районах, охотничьем угодье Кытмановского района, природном парке «Предгорье Алтая». Для того, чтобы скорректировать численность зверя, была сформирована бригада охотников, которые специализируются на добыче волков.

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