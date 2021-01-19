В алтайском городе-курорте Белокуриха волки вышли к людям. Две такие встречи попали на видео. На кадрах роликов видно, как серые хищники вплотную приблизились к домам. Благо, что бегают они пока поодиночке, а не в стае. В Минприроды Алтайского края отметили, что сейчас формируются бригады охотников для отстрела зверей.Автор видео рассказал в паблике «Барнаул 22», что волка заметили его соседи, живущие в 300 метрах от него. Теперь мужчина выходит кормить кур, вооружившись полуметровым тесаком (холодное оружие, прим. авт.).По данным министерства природных ресурсов и экологии региона, сигналы о выходе волков близко к населенным пунктам поступали неоднократно. Инспекторы подтверждают, что численность зубатых увеличилась в Смоленском и Алтайском районах, а также в охотничьих угодьях Кытмановского района и природном парке «Предгорье Алтая».- В социальных сетях появляется множество видео, к которым необходимо относиться критически и не поддаваться панике. Формируется бригада охотников, специализирующихся на добыче этого очень умного животного. Мера по уменьшению численности охотничьих животных, а волк в их числе, осуществляется в целях охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба народному хозяйству, животному миру и среде его обитания, - цитирует Минприроды сайт администрации города.Также в ведомстве уточнили, что увеличение численности волков – явление нормальное, и происходит из года в год. Правда, не каждый раз есть необходимость в отстреле. Охотуправление контролирует ситуацию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВолки, занимающиеся любовью, попали в фотоловушку на АлтаеДо апреля у них продолжается брачный сезон (подробнее)