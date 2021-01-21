Успела попрощаться: скончалась давняя подруга Василия Шукшина Ренита Григорьева

Ретина Григорьева в последний раз побывала на Алтае в 2019 году Фото: Олег УКЛАДОВ

19 января на 90-ом году жизни скончалась кинорежиссер, сценарист, член Союза кинематографистов СССР, давняя подруга Василия Шукшина Ренита Григорьева. Трагическую новость подтвердили в Союзе кинематографистов Российской Федерации.

Ренита Андреевна познакомилась с нашим известным земляком во время учебы во ВГИКе. Когда у Василия Макаровича были тяжелые времена, он даже жил в квартире Рениты и ее мужа Юрия Григорьева. Они считали его едва ли не членом семьи.

Искренне влюбленный в родные просторы Шукшин и Григорьевым привил любовь к Алтаю. В 1962 году Ренита стала инициатором и участником акции «Молодые кинематографисты – народу». В составе группы был Василий Макарович. Вместе они совершили путешествие по городам и селам Сибири, во время которых показывали свои студенческие работы.

Спустя год, когда Шукшин снимал на Алтае фильм «Живет такой парень», в эпизодических ролях появились его друзья – Ренита и Юрий. Именно с того момента известный кинорежиссер начала поддерживать с земляками Василия Макаровича тесные дружеские отношения. Многим она известна своей работой по сохранению и изучению творческого наследия Шукшина.

- Как режиссер, сценарист и общественный деятель Ренита Григорьева внесла большой вклад в творческое осмысление и популяризацию истории культуры Алтая, - подчеркивают в региональном министерстве культуры.

Ренита Григорьева написала книгу о Шукшине «На пути к Дому: Сибирские дневники». Фото: Олег УКЛАДОВ

Кстати, Ренита Андреевна на протяжении нескольких десятилетий была активным участником и организатором Шукшинских чтений на Алтае.

- Проведено много творческих встреч со зрителями, на которых представлялись собственные кинофильмы, картины Василия Шукшина, а также лучшие произведения отечественной кинематографии, - добавляют в минкультуры.

В 2006 году Григорьева презентовала книгу воспоминаний «На пути к Дому: Сибирские дневники». В нее вошли отрывки их дневников режиссера, в которых она рассказывает ранее неизвестные широкому кругу читателей факты из жизни Василия Шукшина, а также делится внутренней «кухней» и переносит читателя в атмосферу жизни молодых кинематографистов времен «оттепели». За фильм «Праздники детства» по рассказам Василия Шукшина Григорьева стала лауреатом Государственной премии СССР.

Пожалуй, последний визит Рениты Андреевны и ее супруга Юрия Валентиновича на Алтай состоялся в 2019 году во время «Шукшинских дней». Несмотря на почтенный возраст, они приехали на кинофестиваль, чтобы поддержать память о своем друге. Во время церемонии закрытия основного конкурса на горе Пикет в селе Сростки, рассказывали много историй из своей молодости и даже в шутку ссорились, будто совсем молодые и не прожили бок о бок несколько десятилетий, отбирали друг у друга микрофон…

Григорьева успела попрощаться с алтайской землей, которую очень любила Фото: Олег УКЛАДОВ

Уезжая с Пикета, Ренита Андреевна возложила цветы к памятнику Василия Шукшина, поцеловала постамент и расплакалась, как будто чувствовала, что прощается с другом и этим местом. В прошлом году фестиваль в силу известных причин был отменен…

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