Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 21 января 2021: в регионе снизился спрос на медицинский кислород

Его производят на местном предприятии Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 21 января 2021: потребность в медицинском кислороде снизилась. Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, в нашем регионе его производят на местном предприятии АО «Алтайстройдеталь».

Ранее компания производила также технический кислород, но с начала пандемии ей пришлось полностью переключиться на медицинский. Баллоны заполняют непрерывно. В сутки сотрудники могут производить до 600 штук. Наибольший спрос пришелся на октябрь и ноябрь, а сейчас наблюдается спад потребления.

- Распространение коронавирусной инфекции не только лишний раз показало, насколько наше производство необходимо, мы и заботу о себе тоже ощутили … Мы всегда в курсе повышения или понижения потребности в медицинском кислороде в той или иной зоне края, а это очень важно, потому что помогает планировать и производство, и своевременную доставку жизненно важного лекарственного средства, которым является медицинский кислород, - отметил руководитель предприятия Антон Литвиненко.

Напомним, в настоящее время в крае подтверждено почти 37 тысяч случаев заражения. Большая часть из зараженных, а это около 33 тысяч человек, уже вылечились. В ковидных госпиталях края сейчас лечатся 1 927 больных ковидом и 919 пациентов с вирусной пневмонией. В тяжелом состоянии находятся 387 человек.

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