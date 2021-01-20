Сергей Шубенков рассказал, в какой вид спорта отдал бы сыновей

На каверзные вопросы Сергей Шубенков отвечал вместе с гимнасткой Александрой Солдатовой (фото: скриншот видео ОКР)

Барьерист Сергей Шубенков из Барнаула и гимнастка Александра Солдатова стали участниками проекта Олимпийского комитета России, объединяющего звезд спорта, а также позволяющего узнать о них много нового.

День Победы

Суть проекта такова: каждому из участников «спарринга» задается по восемь вопросов друг про друга. Чтобы облегчить участь, на выбор предоставляется три варианта ответа. Если спортсмен угадывает, то он зарабатывает один балл.

Первый вопрос достался Шубенкову. Он должен был ответить, какой в детстве была Александра Солдатова – интровертом, тихоней или пацанкой? Сергей предположил, что верный третий вариант, так как остальные, по его мнению, означают практически одно и то же. И он угадал.

Гимнастке же достался сложный вопрос: «9 мая в День Победы в прямом эфире Матч ТВ Сергей Шубенков сделал следующее: спел куплет из песни «День Победы», прочитал отрывок из поэмы «Василий Теркин» или рассказал боевую историю из мемуаров своего деда». Саша предположила, что верный первый вариант, но правильным оказался второй.

- Я знаю целиком эту песню («День Победы». – прим.ред.), когда-то в детстве я ходил на хор в музыкальной школе и там мы ее учили, но сольники у меня не получались, - признается спортсмен.

Второй вопрос об Александре Солдатовой Шубенков также угадал. Он должен был назвать черту характера, которую гимнастка не любит в мужчинах. По мнению Сергея все оказалось слишком просто – пафос.

- Я тоже терпеть не могу, когда выпендриваются, - говорит барьерист. – Причем замечал, что у спортсменов зависимость обратная: чем он круче, тем пафоса меньше.

Юрист-прогульщик

Следующая задачка касалась вопроса высшего образования Сергея. И в этот раз Александра угадала – у Шубенкова есть диплом юриста.

- В свое время я сам выбирал куда поступить. Выбирал между юридическим и чем-то связанным с математикой – физтех или программирование. В итоге пошел на юридический факультет, отучился и теперь я дипломированный юрист, - говорит он. – В тот период у меня в интересах уже была только легкая атлетика. Конечно, совмещать с учебой было сложно, но можно. Так было до тех пор, пока я не решил готовиться к Олимпийским играм в Лондоне. Тогда я больше не смог совмещать и просто прогулял год.

Александра Солдатова не смогла угадать, каким еще видом спорта Сергей Шубенков занимался в детве. Для нее стало настоящим открытием, что это бокс.

- Я занимался не долго. Буквально год-полтора. Мне это помогло тем, что я перестал бояться бить других людей по лицу, а это очень важно для мальчика в 5-7 классе. Исключительно полезный навык. Без него не прожить. Когда сам получаешь – это всегда больно, неприятно и обидно. А когда начинаешь в ответ «прикладывать», то ты спокойно ходишь в школу и учишься. Надеюсь, что мои сыновья с таким не столкнутся, но с другой стороны считаю, что мальчику в какое-нибудь единоборство сходить надо обязательно, - признается Шубенков.

Также Сергей Шубенков заработал балл на вопрос о том, чего сейчас больше всего не хватает Александре – это соревнований. И тут барьерист оказался солидарен с коллегой по спортивному поприщу.

Голая правда

А еще стало известно, на каких все-таки музыкальных инструментах Сергей в детстве учился играть: гитаре, фортепьяно или баяне. Неверным оказался последний вариант. Хотя Шубенков тут же признается, что не все ему было по душе. Если гитара – это классика и рано или поздно все проявляют к ней интерес, то желания заниматься на фортепьяно ему хватило всего на пару месяцев. Все остальное время родители заставляли его.

Смог Сергей угадать и как зовут кота Александры – девушка дала ему прозвище в честь булочки с корицей – Синнабон. Сначала это было в шутку, а потом «приклеилось» к животному.

На каверзные вопросы Сергей Шубенков отвечал вместе с гимнасткой Александрой Солдатовой (фото: скриншот видео ОКР)

Впрочем, «проколы» у участников проекта были. Солдатова не смогла угадать хэштег, которым Шубенков подписывает в Инстаграме фотографии с сыновьями (#шубабатя), а Сергей в свою очередь выбрал неправильный ответ на вопрос о первой фразе тренера гимнастки, когда та увидела девочку на просмотре («бриллиант»).

Не признала Александра в Сергее звезду женских журналов: семь лет назад он решился на смелый шаг и принял участие в откровенной фотосессии. Почему-то Солдатовой показалось, что это неправда, и она предположила, что Шубенков скорее в Новый год исполнил на центральной площади Барнаула песню в стиле шансон. Третьим же вариантом было второе гражданство (Израиля).

- Я никогда не хотел стать гражданином Израиля, но один раз мне правда предлагали: на соревнованиях подошел тренер их страны и предложил перейти. Сказал, что у них проходить отборов на соревнования не надо, сборная небольшая, для меня место всегда будет, - говорит Шубенков.

Ну и на заключительные вопрос о том, где Саша хотела бы приобрести себе дом (в Сочи) и о том, какой зимний вид спорта привлекает Сергея (сноуборд) оба ответили правильно. Но, тем не менее, в споре двух атлетов со счетом 6:3 победил Шубенков.

- В завершении я хотел бы пожелать Саше две вещи: самое важное - добро пожаловать в Токио и потом уже менее важное - добро пожаловать на Алтай! – говорит в завершении Сергей.

- А я пожелаю, чтобы легкая атлетика поскорее бы окончательно реабилитировалась, - добавила Александра Солдатова.

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