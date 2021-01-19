Министерство социальной защиты Алтайского края приняло решение вакцинировать от коронавируса всех сотрудников и постояльцев домов престарелых.Напомним, стационарные учреждения социального обслуживания (дома престарелых, интернаты и т.д.) вот уже почти год работают в закрытом режиме. Тем не менее, вспышки заболеваемости там также фиксировались – в 15-ти из 34-х учреждений.- В основном, болезнь проходила в легкой форме или бессимптомно, но также зафиксировано 15 летальных случаев, - сообщают в ведомстве.На сегодня в домах-интернатах проживают почти пять тысяч человек. Большинство из них – это пожилые люди, возрастом около 80 лет, а также инвалиды. Для них инфекция слишком опасна.Чтобы это не повторялось, весь персонал перед вступлением на смену проходит тестирование на COVID-19. Вместе с этим, было принято решение о вакцинации сотрудников и постояльцев.В целом по краю, на сегодняшний день вакцинировано уже более трех тысяч человек. Примерно половина из них уже получили второй укол, то есть им введен полный комплекс препарата «Спутник V». По словам главного эпидемиолога региона Ирины Переладовой, пока осложнений после прививки ни у кого не выявленоВ эти дни прививку можно поставить в 19 больницах и поликлиниках края. Среди них медучреждения Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска и нескольких районов края. В ближайшее время вакцина поступит еще в 82 медучреждения. В общей сложности до 1 марта в край поступит более 94 тысяч доз вакцины.Что касается статистики заболеваемости, то она практически не меняется уже которую неделю. Так за минувшие сутки было выявлено еще 194 новых случая заражения коронавирусом: : Барнаул – 53, Рубцовск – 16, Бийск – 15, Заринск, Яровое – по 7 заболевших, Славгород – 6, Благовещенский, Бурлинский, Локтевский, Угловский районы – по 4 заболевших, Алейск, Залесовский, Краснощековский, Новичихинский, Родинский, Рубцовский, Табунский, Тюменцевский районы – по 3 заболевших, Алейский, Баевский, Быстроистокский, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Калманский, Кулундинский, Курьинский, Мамонтовский, Первомайский, Поспелихинский, Ребрихинский, Смоленский, Тогульский, Топчихинский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Новоалтайск, Алтайский, Бийский, ЗАТО Сибирский, Каменский, Ключевской, Косихинский, Михайловский, Немецкий национальный, Романовский, Троицкий, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский район – по 1 заболевшему. Таким образом, общее число зараженных за все время наблюдения уже составляет 36 736 человек.Выздоровели за этот же период почти 33 тысячи пациентов (+180 за последние сутки). Скончались – 1783 (+13). Продолжают лечение в ковидных госпиталях 1835 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом, а также чуть менее одной тысячи больных вирусной пневмонией.- Количество тяжелобольных – 382, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 110, - добавляют в региональном оперштабе.На домашнем наблюдении находятся 52 бессимптомных носителя и 768 пациентов с пневмонией.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ год пандемии смертность в алтайских домах престарелых выросла в 1,3 разаУшедший год стал для домов-интернатов в Алтайском крае настоящим испытанием. Раньше к бабушкам и дедушкам приезжали волонтеры, но из-за пандемии двери домов для престарелых и инвалидов пришлось закрыть (подробнее)