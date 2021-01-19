В этом году крещенские купания какие-то печальные. То ли интерес пропал, то ли люди решили поберечься - вдруг, ковид накроет, а тут почки застужены. Официальных купелей в городе немного, поэтому мы решили поехать туда, где наверняка будут желающие искупаться - в колонию. А вдруг будет интересно?В небольшой часовне на территории часовни ЛИУ-1 в Барнауле собрались около 15 заключенных. Мужики среднего возраста, лица в темном помещении выглядели мрачно и угрюмо - как и положено отпетым головорезам. Когда священник сказал, что грехи просто так не смоешь, мужики еще больше помрачнели.- Святыни просто так не действуют на человека без его реального стремления встать на путь исправления, - сказал иерей Дионисий Торчуков.По его словам, процент заключенных, которые осознанно купаются в Крещение, примерно такой же, как и на воле.- Здесь тоже лишь небольшой процент из всей массы людей, которые делают это осознанно, а не стремятся получить драйв и адреналин за счет купания в холодной воде, - говорит Торчуков.Купель для осужденных сделали искусственную – сколотили каркас, заклеили его пленкой и наполнили водой. Купаться выходили из теплого барака, рядом дежурили медики. Один из купающихся 49-летний Анатолий Ершов. Мужчина отбывает наказание в пятый раз, на этот раз за кражу, а до этого сидел и за более серьезные поступки – как-то забил человека до смерти. На днях ему можно подавать на УДО, а если не опустят, то домой поедет через 11 месяцев. Мужчина занырнул в прорубь одним из первых.Напомним, купание в этом году в Барнауле проходит только на Пионерском озере. Жителей просят здраво оценивать свои силы и здоровье, не купать в мороз маленьких детей, не использовать неофициальные купели, не употреблять перед купанием алкоголь.