Крестный ход от храма Спиридона Триминфунского в селе Санниково нынче был немноголюдным. Батюшки с посеребренными бородами напоминали Дедов Морозов, поющих вместо песенки «в лесу родилась елочка» молитву «Сыне Божий, помилуй нас». Следом брела небольшая кучка народа. А ведь пару лет назад в том же месте корреспонденты «Комсомолки» оказались в колонне машин, напоминающих огромную елочную гирлянду (читайте: Cотни барнаульцев приехали ночью окунуться в Лосиху).В этом году шествие замыкала маленькая гусеница из пяти-шести автомобилей. Пандемия урезала список желающих…К иордани в Санниково в этот раз отправились на восходе солнца. Лучи его, как иглы, оставляли строчки сверкающих колючек на сугробах, заборах, на ветках яблони-дички, облепленной свиристелями.Тени от деревенских столбов на сугробах при этом символически складывались в крест.Ледяная крестовина сверкала и возле купели на Лосихе. После того, как священник Анатолий Бочкар освятил воду, смельчаки отправились в купель. Переодеться можно было в палатке, где подстилкой служило сено.Среди отчаянных ныряльщиков был и тренер чемпиона Сергея Шубенкова - Сергей Клевцов. Спортсмен вышел из проруби, омолодившись, как в сказке, - румяный, улыбчивый. За ним к иордани подбежал мужчина с развеселившей всех приговоркой: «Надо меньше пить», следующий то ли от страха, то ли от холода прискакал к проруби на одной ноге.Окунулись за компанию в лосихинской иордани и корреспонденты «Комсомолки». Тут не обошлось без душераздирающего крика, перепугавшего женщину, угощающую чаем всех желающих.- То ли рожает кто? - пошутила она по поводу визга, а потом, когда мы подошли к ней, уже искупавшись, с улыбкой протянула чайку со словами: «Молодцы! На здоровье!»И адреналин в этот момент зашкаливал, а молекулы в крови радостно подпрыгивали, танцуя и показывая фигу всяким вирусам и печалям.