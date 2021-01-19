Период сильных морозов совсем скоро возобновится в Алтайском крае. В регионе вновь возможно похолодание до -40 градусов. Об этом «Комсомольской Правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.Уже сегодня, 19 января, с прохождением холодного фронта температура воздуха начнет понижаться. В ночь на 20 января столбики термометров опустятся до отметки -25 градусов, а по северо-западу Алтайского края до -35 градусов. Днем в среду будет от -15 до -20 градусов, в южных районах -5…-10 градусов.– В следующие дни, 21 и 22 января, районы Алтайского края будут находиться в теплом секторе западного циклона. Он принесет неблагоприятные погодные условия: снегопады, временами сильной интенсивности, что приведет к заносам на дорогах. По югу возможен мокрый снег, гололедные явления. С прохождением атмосферных фронтов и усилением ветра местами будет метель. При этом будет тепло, – сказала Людмила Сырых.В конце этой недели, в пятницу, 22 января с затоком холода температура воздуха будет понижаться в течение дня: утром будет теплее, чем вечером. В среднем по краю на выходных ожидается -20…-30 градусов ниже нуля из-за холодных фронтов.– Дна холода регион достигнет в начале следующей недели, когда над районами Алтайского края установится арктический антициклон, морозы достигнут своего пика, – говорит синоптик. – В ночные часы возможно похолодание до -30…-40 градусов, а днем температура воздуха в основном будет колебаться от-23 до -28 градусов.По предварительному прогнозу, сильные морозы продержатся в регионе только пару дней в начале следующей недели - 25 и 26 января. В дальнейшем в крае начнется потепление.Подробный прогноз погоды с 20 по 23 январяСреда, 20 январяНочью в регионе будет -25...-30 градусов, местами по северу до -35 градусов., в предгорьях -17...-22 градуса. Преимущественно без осадков. Местами изморозь,туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.Днем в Алтайском крае ожидается -15...-20 градусов, местами в предгорьях -5...-10 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь,туман. На дорогах гололедица. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь,туман. На дорогах гололедица.В краевой столице ночью прогнозируют -28...-30 градусов. Преимущественно без осадков. Изморозь, возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/сВ Барнауле днем температура воздуха составит -18...-20 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, возможен туман. На дорогах гололедица. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, возможен туман. На дорогах гололедица.Четверг, 21 январяНочью в регионе будет -15...-20 градусов, местами по югу -5...-10 градусов. На большей части территории снег, по востоку сильный снег, метели, гололёдные явления. На дорогах гололедица., местами снежные заносы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, с усилением по югу до 15-20 м/с.Днем в Алтайском крае ожидается -4...-9 градусов., в предгорьях местами до +5 градусов. В отдельных районах снег, по югу мокрый снег, метели, гололёдные явления. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, с усилением по югу до 16 м/с.В краевой столице ночью прогнозируют -18...-20 градусов. Временами снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с.В Барнауле днем температура воздуха составит -6,-8 градусов. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/сПятница, 22 январяНочью в регионе будет -9...-14 градусов, местами по северу до -19 градусов. в предгорьях -4...-9 градусов. На большей части территории снег, местами сильный снег, метели, по югу мокрый снег, гололедные явления. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.Днем в Алтайском крае ожидается -9...-14 градусов, местами по северу до -19 градусов, в предгорьях -4...-9 градусов с похолоданием в течение дня до -18...-23 градусов, в предгорьях до -14 градусов. На большей части территории снег, по югу местами сильный снег, метели. На дорогах гололедица., местами снежные заносы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.В краевой столице ночью прогнозируют -9...-11 градусов. Снег, временами сильный. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.В Барнауле днем температура воздуха составит -9...-11 градусов с похолоданием в течение дня до -16...-18 градусов. В первой половине дня небольшой снег. На дорогах гололедица. В первой половине дня небольшой снег. На дорогах гололедица.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВо двор с тесаком: жители Белокурихи заметили волков в городеУже объявлен сбор охотников (подробнее)