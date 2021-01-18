Жительница Барнаула Ольга Козодой рассказала «Комсомолке» о нервотрепке, связанной с оплатой услуг в ГИБДД.Неразбериха- Я записалась на получение международных прав, думала, что как обычно, заплачу за удостоверение через «Госуслуги», но не тут-то было. Через портал государственных и муниципальных услуг платежи в ГИБДД не принимались. Мне посоветовали переходить на сайт ведомства, и оплачивать по их реквизитам… Что ж, я взяла реквизиты на сайте ГИБДД, позвонила в банк менеджеру, но банк реквизиты тоже не принял, сославшись на то, что те ошибочные, - рассказывает Козодой.В результате многочисленных звонков в ГИБДД разнервничавшейся автомобилистке, наконец, ответил вежливый сотрудник ГИБДД, который помог внести плату через банкомат Сбербанка.- Из-за того, что оплата прошла не через сайт Госуслуги, я потеряла 30%-ную скидку, а это 480 рублей! – возмущается жительница Барнаула. - Еще один мой знакомый, который столкнулся с такими же мытарствами при регистрации автомобиля, мог бы сэкономить 1000 рублей.СбоиНа сайте ГИБДД Алтайского края информация о сбоях во взаимодействии с Единым порталом государственных и муниципальных услуг появилась еще 17 ноября. Также там сообщалось, что «принимаются все необходимые меры по восстановлению механизма взаимодействия». Тем не менее, на дворе январь, а сбои так и не устранены.На наш вопрос, сможет ли девушка после того, как механизм взаимодействия наладится получить потерянную скидку, в пресс-службе краевого ГИБДД ответить затруднились, посоветовали написать ей лично обращение к руководству ГИБДД через официальный сайт Госавтоинспекции.