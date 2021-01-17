После возвращения с зимних каникул учащиеся и родители многих школ в Алтайском крае начали массово жаловаться на холодные классы. Детям приходится сидеть на уроках в куртках и шапках.- У нас холодно в школе. Руководитель сказал одевать детей теплее и все, - говорится в одной из жалоб, пришедшей в адрес профильного ведомства.Такая ситуация сложилась во многих муниципалитетах. Каждый день в социальных сетях появляются подобные сообщения родителей о морозе в помещениях и бездействии со стороны администрации школ. В региональном министерстве образования и науки в курсе ситуации и признаются, что сталкиваются с ней ежегодно.- К сожалению, в ряде муниципалитетов сегодня наблюдается снижение температуры в учебных кабинетах. В таких ситуациях руководитель принимает самостоятельное решение, - говорит заместитель министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая. – Прежде всего, это касается налаживания температурного режима, доведение его до той нормы, которая необходима в соответствии с санитарными нормами. Если это технологическая ситуация – есть такие муниципалитеты где либо котлы отопления вышли из строя, либо что-то еще произошло – тогда на короткий срок школа целиком или некоторые классы выбирают удаленный формат обучения.Конечно, ситуации бывают разные, в каждом конкретном случае надо разбираться и поэтому в минобре обращаются к родителям: в том случае, если в школе действительно низкая температура, а муниципалитет не принимает никаких решений – следует обратиться на многофункциональный телефон «горячей» линии: 8 (3852) 20-64-07.- Обращайтесь и я гарантирую, что любое ваше обращение будет рассмотрен в течение часа. Совместно с органами местного самоуправления принимаются определенные меры для того, чтобы дети обучались в тех условиях, которые соответствуют нормативам, - добавляет специалист ведомства. – Если руководитель вам сказал одеваться теплее, значит, у нас сразу возникнут к нему вопросы: какие управленческие решения он принял для того, чтобы в школе стало теплее. Если к вам такое отношение, направляйте ваше обращение на «горячую» линию. Также можно писать в директ министерства в Instagram. Мы будем детально и локально разбираться с каждой образовательной организацией. Сегодня не допустимо, чтобы при низкой температуре говорили «наденьте носочки и будет теплее!».В минобре предложили и уже одобрили вариант перевода детей на удаленный формат обучения на непродолжительный период до нормализации температурного режима в школе.- Мы не можем позволить детям заболеть, потому что мы прекрасно понимаем, что нарушение температурного режима повлечет за собой риск заболеваемости, как учащихся, так и педагогов, - резюмирует Лариса Терновая.СправкаСогласно санитарным нормам параметры микроклимата, в учебных помещениях столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18-24°C; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских 17-20°C; спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната 20-24°C; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала 20-22°C, душевых 25°C.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа урок в пуховике: на Алтае проверят школу, в которой мерзнут детиЖительница села Гришковка Немецкого района рассказала в социальных сетях о холоде в местной школе, из-за чего дети вынуждены учиться, сидя в пуховиках (подробнее)