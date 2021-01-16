В Алтайском крае полицейские спасли восемь человек из дома, в котором полыхала крыша. Среди погорельцев был один ребенок. Правоохранители действовали так быстро, что многие из жильцов даже не успели понять, что произошел пожар. Подробности этой спасательной операции «Комсомольской Правде – Барнаул» рассказал один из ее участников, лейтенант полиции Игорь Литвиненко.ЧП произошло на новогодних праздниках. Во время патрулирования полицейские – Игорь Литвиненко, Дмитрий Батищев и Светлана Калабина заметили клубы дыма, которые поднимались в воздух. Когда правоохранители подъехали ближе, то увидели, что горит крыша одноэтажного многоквартирного дома на улице Советской. Полицейские позвонили в экстренные службы и быстро начали эвакуировать людей, которые находились внутри.– Мы прошли внутрь и стали говорить людям о том, что произошел пожар, находиться в доме опасно. Многие не знали, что горит крыша и думали, что трещит печь, которую затопили. Просили людей взять документы, предметы первой необходимости и быстро выйти на улицу, – рассказал Игорь Литвиненко.В сопровождении полицейских несколько семей вышли на улицу. Было холодно, люди согревались в патрульной машине и личном транспорте. Когда все покинули квартиры, то правоохранители быстро вынесли из дома шесть газовых баллонов и обесточили здание. Для удобства пожарных открыли двери.Вскоре к месту происшествия прибыли спасатели. Вместе с ними полицейские выносили бытовую технику и вещи погорельцев.– Хочется сказать большое спасибо пожарным, они локализовали очаг возгорания,– говорит полицейский, – К моменту их прибытия жильцам ничего не угрожало, они были на улице, а в здании уже не было электричества.Сейчас здоровью жильцов ничего не угрожает, они чувствуют себя хорошо. Многие уже успели сказать полицейским слова благодарности.– Потом люди благодарили нас, но сначала жильцы были в шоке и не понимали, что происходит. Не все сразу осознали, что произошел пожар. Жильцы высказывали слова благодарности, но мы просто выполняли свою работу, – подчеркнул лейтенантНапомним, ранее мы сообщали, что в ноябре сотрудники Росгвардии спасли пятерых жильцов загоревшегося двухквартирного дома в райцентре Михайловское Алтайского края. Среди них было дин ребенок. Подробнее об этом можно прочитать здесь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСутки в снегу. В Курьинском районе спасли потерявшегося рыбакаДруг мужчины просил прощения на коленях (подробнее)