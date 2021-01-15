Бийск готовится провести первый в своей истории турнир по киберспорту среди студентов. Он пройдет в формате онлайн.По предварительным подсчетам, участниками онлайн-битвы станут несколько сотен человек. Детали предстоящих баталий студенты Бийского технологического института обсудили с депутатом Государственной Думы Александром Прокопьевым. Он давно знаком с движением киберспортсменов края и поддерживает их начинания.С инициативой провести турнир вышли сами студенты. В вузе посчитали начинание перспективным и дали «добро».– Это их свободное время, их хобби, их интерес, поэтому мы не только должны их поддерживать, но и относиться к этому с уважением, - говорит директор БТИ Максим Ленский. - Это же целое большое сообщество, это же целый мир, скажем так, внутри компьютера. Нужно воспринимать это правильно пока оно не мешает учебе. Так что институт всецело это будет поддерживать.Как показала практика, увлечения молодежи абсолютно не мешает учебе. Это готов подтвердить студент-третьекурсник Егор Перов. Он признается, что сессию сдал на четверки и пятерки. При этом ему еще хватает времени на участие в акциях стройотряда. За десять лет увлечения киберспортом он привык совмещать несколько дел одновременно.- Меня это просто затянуло! – признается студент. - На дворе уже 2021 год, а я все еще играю и мне это интересно. И знаете, не ради выгоды, а ради общения с людьми.Турнир между студентами «Геймер 20:21» назначили на 10 февраля. Борьба будет проходить в двух дисциплинах - это «CS GO» и «Dota 2». Если все пройдет успешно, то уже в следующий раз программа будет увеличена до трех.Студенты Бийского технологического института намерены вывести свой турнир на городской уровень, в том числе при поддержке Александра Прокопьева. Турнир ALTAY OPEN CUP, который начинался в Бийске несколько лет назад при участии депутата, уже перерос границы края.- Сегодня мы имеем возможность быть не только свидетелями, но и участниками высокотехнологического вида спорта, - говорит Александр Сергеевич. - Сегодня киберспорт в стране набирает обороты и в частности, в Бийске. Конечно, ему нужны инициативы, такие инициативы, которые сегодня мы видим в Бийском технологическом институте.Депутат уверен, что проводя такие турниры, вуз тоже сможет получить выгоду и для себя – в виде инноваций и развития высокотехнологичных цифровых технологий. Александр Прокопьев со своей стороны помог сформировать призовой фонд. Он составит 25 тысяч рублей