Барнаульскому спортклубу кикбоксинга «Стик» уже почти 30 лет. Число его воспитанников давно перевалило за тысячу. При этом все спортивные победы ковались в подвалах: из четырех залов «Стика» три были расположены в цокольных этажах зданий. Теперь на замену подвальных помещений спортклуб открывает просторное, с вентиляцией и всеми удобствами.Осенью прошлого года барнаульская мэрия передала детской школе боевого искусства муниципальное здание на ул. Северо-Западная, 62а. Казалось бы, наступил момент, когда дети выйдут из подземелья, но в помещении ничего не было, кроме стен и потолка, необходим ремонт, а денег в городском бюджете на это не было заложено. Проблему начали решать всем миром.Нашлись союзникиТолчок делу дали отцы воспитанников. Они сами снесли старые перегородки в здании и вывезли весь мусор. Затем тренер Игорь Гребельный обратился к депутату Госдумы Александру Прокопьеву. Вместе стали искать союзников для строительства нового зала по кикбоксингу.Нашлись неравнодушные люди. Помогли закупить строительные материалы, провести ремонт. Сибирская генерирующая компания бесплатно смонтировала систему отопления и водоснабжения, специалисты «ЗапСибЭлектроМонтаж» - всю электропроводку, основными ремонтными работами занялась строительная компания «СОЮЗ», ее сотрудники ежедневно выходили на объект. Фонд депутата Госдумы Александра Прокопьева профинансировал систему вентиляции.Интересная деталь - до начала стройки не все участники проекта были знакомы друг с другом. И сегодня впервые собрались вместе, чтобы оценить объем и качество выполненных работ и обсудить дальнейшие планы.- Участники проекта осуществляют строительство зала, сталкиваясь и со своими проблемами, которые, создаёт пандемия, антиковидный режим. У многих изменилось финансовое положение, некоторые были вынуждены уменьшить объёмы финансирования, но, что важно отметить, - никто из проекта не вышел», - подчеркнул депутат Александр Прокопьев.Не рядовое событиеНа законодательном уровне принято решение закрыть все подвальные и цокольные помещения, где расположены детские спортивные секции, если они не соответствуют принятым нормам. Это связано с риском для жизни, который несет любая коммунальная авария.Требование вполне обосновано. Так, в начале января затопило подвальное помещение спортклуба алтайской федерации стрельбы из лука. Дорогостоящее оборудование пришло в негодность. Также от потопа пострадали их соседи – тхэквондисты.Именно поэтому выход кикбоксинг-клуба из подземелья – не блажь, а необходимость.– Мало того, что нужно привлекать ребятишек с улицы в спортзалы. Но и немаловажно, чтобы эти сооружения были не подвальные. К сожалению, «Стик» на Горно-Алтайской даже мы пару раз затапливали, – говорит Александр Гросс, директор Барнаульской тепломагистральной компании.Что впередиСтроительство нового зала для «Стика» – совсем не рядовое событие - считает президент краевой федерации кикбоксинга, депутат барнаульской городской думы Вячеслав Перерядов:– На самом деле мы на историческом этапе: более 20 лет клуб тренировался в подвалах. Все наши чемпионы, все наши успехи были там. И сегодня мы выходим на свет, для нас это действительно историческое событие.- Самое главное, что дети всегда должны быть при деле. Спорт дисциплинирует, - считает Александр Мацкевич, генеральный директор ООО «Запсибэлектромонтаж». – Ребята, которые у нас практику проходят, их сразу видно, кто спортом занимается: потому что они более ответственные более дисциплинированные. Потому что спорт эти качества прививает.Большая часть работы уже сделана. Осталось всего несколько нерешенных вопросов: гидроизоляция, освещение, и пол.Завершить ремонт и открыть новый клуб планируется уже весной этого года.