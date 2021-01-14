Согласно последним новостям о ситуации с коронавирусом в Алтайском крае на 15 января 2021 года, общее число заболевших составило почти 36 тысяч заболевших. В настоящее время большинство из них уже здоровы. Сейчас продолжают лечение около 3 тыс. человек.Прирост заболевших за минувшие сутки составил 196 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 152 заболевших. В последние дни наблюдается небольшое снижение прироста заболевших, однако статистика смертности пациентов с ковид, по-прежнему, не утешительна. За минувшие 24 часа скончались 11 человек, а общее число умерших за все время пандемии в крае составило 1714 человек.Из общего числа заболевших картина течения заболевания выглядит следующим образом:Чуть более 10 тыс. случаев выявили у пациентов с пневмонией, 18 526 - у заболевших ОРВИ, в 7136 случаях - бессимптомное течение.- Лечение в ковидных госпиталях проходит 1751 пациент с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. В этих медучреждениях также находится на лечении 1041 человек с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Состояние 348 заболевших оценивают как тяжелое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 99 пациентов, - сообщает оперативный штаб.Всего в крае развернуто 3813 коек, более 2,2 тыс. имеют подключение к кислороду, 433 - с аппаратами искусственной вентиляции легких. Количество резервных коек - 1021.По данным на 14 января, на новую коронавирусную инфекцию в Алтайском крае провели обследование 999 823 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 189,67 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 5532 человека в день. С учетом повторных анализов за сутки выполнили 5964 теста. Среднесуточный охват тестированием - ежедневно обновляющийся показатель, рассчитывается за последние семь дней.Надо отметить, что врачи изо всех сил борются за жизнь и здоровье пациентов. На днях один из них поблагодарил каменских медиков.- Прошу поощрить врачей, средний медперсонал 1 этажа ковидного госпиталя г. Камень-на-Оби за их самоотверженный труд, отношение к своим служебным обязанностям, профессиональное мастерство и чуткое отношение к больным. С огромным уважением к работникам госпиталя подполковник в отставке, ветеран Вооруженных Сил Белаш Николай Иванович, - публикует благодарность региональный минздрав.