Мама полузащитника питерского «Зенита», уроженца Барнаула Александра Ерохина Елена стала гостьей передачи «Мама знает все» на «Авторадио», созданного Российским футбольным союзом.От гимнастики до пенияПожалуй, для большинства спортсменов мама - это их первый болельщик. Самая главная опора в жизни и тот человек, который поддерживает все начинания своих детей. Мамы знают о них все: от первых шагов до первых побед. Елена Ерохина – из их числа.- Я никак не представляла будущее Саши. Я знала, что он вырастет достойным, хорошим, порядочным человеком, а кем он будет – я не представляла. Надо было понять его задатки и таланты, - говорит Елена. – Первое, что было в его детстве - мы делали дома зарядку, гимнастику, посещали бассейн, он ходил во всевозможные кружки.Было время и проявлению талантов: еще в детском саду Сашу приняли в ансамбль «Песнохорки». Для родителей оказалось неожиданным и, безусловно, приятным известие, что у ребенка есть вокальные способности. Несколько лет он занимался песнями и танцами, а потом решил уйти.В начальных классах мальчика решили отдать в спорт. Он попробовал себя в лыжах, побывал на тренировке по большому теннису и даже на кикбоксинге.- Мы за один день побывали на нескольких тренировках в спорткомплексе «Обь». Когда вышли с занятий, на остановке увидели объявление о приеме детей в спортшколу «Динамо» и решили сходить, - продолжает Елена. – Сходили на просмотр и нам тренер дал «добро». Тренировки проходили три раза в неделю. Нагрузку Саша хорошо переносил, но с каждым годом она росла, потом добавились регулярные игры.При этом энергии у Ерохина хватало и на игру с мальчишками во дворе. Но, даже возвращаясь домой, он продолжал жонглировать или просто пинать мяч об стену.- Так что приходилось штукатурить время от времени. Спасибо соседям, которые очень глубоко прочувствовали спортивную жизнь нашей семьи. Так что наш зал в квартире был практически ареной. Бабушки, когда приходили в гости, вставали в «ворота» - дверной проем, - продолжает Елена Ерохина.С детства самостоятельныйТак было до восьмого класса. В этот период Сашу заметили на турнире в Новосибирске и пригласили в Волгоград. Мальчик сразу дал согласие и в 12 лет один вместе с другими ребятами, без родителей, переехал в чужой город. Но там у него что-то не сложилось, и Ерохин снова пакует чемодан. Следующая остановка – московское «Динамо». Будущий полузащитник сборной страны снова сам организовывает свой быт.- Мои переживания на тот момент нельзя передать, потому что я мама до умопомрачения мозгов. Если Саши нет 15 минут после школы, я была готова зимой в тапочках бежать искать его. Конечно, я думала, что, может, ну его, этот футбол! Пусть живет дома! Но, наверное, я чувствовала сына в тот момент, я видела в его глазах желание заниматься и только это мною двигало! – говорит мама футболиста.Отчасти уверенность в том, что у ее сына в жизни все получится, появилась еще в Барнауле, когда однажды вернувшись с тренировки, он сказал, что его заметил Геннадий Смертин и предложил тренировать его. С тех пор, помимо занятий в «Динамо», Саша индивидуально оттачивал азы у известного тренера.- Это просто сюрприз судьбы. Удивительно, когда встречаются такие люди! Геннадий Иванович так был увлечен футболом, просто заражен им! Он всегда так тепло отзывался о Саше, - продолжает Елена Ерохина. - Я была удивлена, ведь одно дело, когда это мама, и она может бесконечно петь дифирамбы своему сыну, а тут посторонний человек так хорошо говорил о твоем ребенке – это настоящее материнское счастье!Именно Геннадий Смертин предложил родителям показать сына в академии «Локомотив» в Москве. Одной контрольной игры оказалось достаточно, чтобы дать «добро» и Сашу зачислили. Там же он закончил школу, кстати, без единой тройки и вскоре заключил первый профессиональный контракт.На сегодняшний день, как все знают, Александр Ерохин выступает за питерский «Зенит» и входит в состав сборной России.5 фактов об Александре Ерохине:- В средних классах вместе с другими воспитанниками Геннадия Смертина сыграл на деньги несколько матчей против сотрудников барнаульской милиции. Мальчишки выиграли пару сотен рублей;- Умеет играть на гитаре и даже сочинил песню. Во время дружеских посиделок чаще всего любит петь «Батарейку»;- В школе увлекся театральным искусством и исполнил роль Синей Бороды. Костюм для постановки сшила мама спортсмена;- Наталья Орейро назвала Александра самым симпатичным и сексуальным футболистом сборной России;- В Барнауле ежегодно проходит детский турнир на призы Александра Ерохина.