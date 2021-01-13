20 лет уже прошло с тех пор, как Алтай прогремел на всю страну из-за маньяка, который одну за другой убивал абитуриенток. Его жертвами стали пять молодых симпатичных девушек. Тогда на поиски жестокого убийцы было брошено немало сил. В регион для помощи местным оперативникам даже отправили столичного криминалиста Михаила Виноградова. На днях авторитетный эксперт скончался от коронавирусной инфекции. «Комсомолка» решила вспомнить, как опытный криминалист помогал составить портрет неуловимого барнаульского маньяка.Как вспоминает куратор зонального контроля Центрального федерального округа по линии терроризма и экстремизма Сергей Ковальчук, который в то время работал в Барнауле, Михаил Виноградов приехал в краевую столицу молодым и еще совсем неизвестным специалистом.- Он работал с нами около недели. Тогда Виноградов сам еще был начинающим криминалистом. Но он помог нам понять, что у маньяка был фетиш на женское белье. В итоге это совпало с подозреваемым, - рассказал Сергей Ковальчук.С пристрастием к женскому белью Виноградов попал в точку. Подозреваемый в убийстве абитуриенток торговал женским бельем на вещевом рынке. Одна из спасшихся девушек, к которой он пытался приставать, случайно узнала его, покупая на рынке бюстгальтер…- Девушка поняла, что это тот самый «черт». О произошедшем она рассказала следователям, после этого его и начали «колоть», - добавил полицейский.К слову, на 100% удостовериться, что это действительно был тот самый маньяк, который убивал абитуриенток, так и не удалось. Попав под подозрение, мужчина покончил с собой. До сих пор многие спорят о том, был ли погибший подозреваемый причастен к делу или же истинный убийца до сих пор гуляет на свободе…Напомним, известный криминалист Михаил Виноградов умер 1 января этого года на 83-ем году жизни. Причиной смерти стала новая коронавирусная инфекция. Мужчина стал популярным еще в начале нулевых, когда стал комментировать вопросы, касающиеся психологии и экстрасенсорики.ЧИТАТЬ ТАКЖЕНазвана причина смерти эксперта-криминалиста Михаила ВиноградоваМихаил Виноградов умер в больнице (подробнее)