В Алтайском крае вынесли приговор 20-летнему жителю Третьяковского района, которого обвинили в надругательстве над двумя мальчиками - им не было даже 14 лет. Педофил совратил детей в бане.Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону, летом этого года мужчина навестил бывшую сожительницу своего брата, чтобы помочь ей по хозяйству. Хозяйка предложила помощнику сходить в баню, а он попросил отправить в парную и ее сыновей. Одному было всего восемь лет, другому – девять.- Находясь с мальчиками наедине, мужчина совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера. На следующий день дети рассказали матери о произошедшем, и злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов, - пояснили в следкоме.Когда мужчину «прижали к стенке», он не стал отрицать содеянное. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.Напомним, каждый год в отношении детей в России совершается более 90 тысяч преступлений. Каждое пятое из них квалифицируется, как тяжкое и особо тяжкое. Лишь за девять месяцев прошлого года было возбуждено почти 16,5 тысячи уголовных дел, в которых потерпевшими признаны 11 640 несовершеннолетних.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДирижер, воспитательница детсада, отец троих детей: на Алтае от интернет-педофилов пострадали больше 40 детейСейчас Следственный комитет региона расследует четыре уголовных дела (подробнее)