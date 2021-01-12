Телеканал МАТЧ ТВ на своей странице в Instagram собрал сборные разных регионов России и в сибирскую команду вошли сразу три воспитанника алтайского футбола.- Сборная какого региона разнесла бы все остальные? – интересуются авторы поста.В каждой команде собрали игроков разных времен, но, по мнению телеканала, самых ярких, талантливых, и, несомненно, полезных на поле. Так в воротах сборной Сибири оказался уроженец Барнаула Юрий Дюпин. Он начинал тренироваться в спортшколе «Динамо». Уже в зрелом возрасте играл за любительские команды «ВРЗ», «Полимер», «Динамо» (Бийск). Профессионалом стал только в 2011 году, после того, как подписал контракт с барнаульским «Динамо». Можно сказать, что с этого момента его карьера пошла в гору.В свое время выступал за «Металлург», «СКА-Хабаровск», «Кубань», «Анжи». С 2019 года по настоящее время Юрий Дюпин представляет Барнаул в российской премьер-лиге и играет за казанский «Рубин».В линии защиты сборной Сибири оказался еще один воспитанник барнаульского «Динамо» Александр Жиров. Свою профессиональную карьеру он начинал дома, затем сменил несколько клубов, среди которых были «Волгарь», «Анжи», «Томь», «Краснодар», «Енисей». А в 2018 году Саша подписал контракт с немецким ФК «Зандхаузен», выступающим во Второй Бундеслиге. 28 сентября 2020 года был вызван Станиславом Черчесовым в состав сборной России.Полузащитник Алексей Смертин, завершивший карьеру в 2008 году, нашел себя в пляжном футболе и марафонском беге. Кроме этого он совмещает спорт с управленческой деятельностью. О достижениях известного барнаульца известно всем: он начинал играть в местном «Динамо», но провел в клубе всего сезон, после чего сначала ушел в «Зарю», а потом в «Уралан», московский «Локомотив».С 2000-го года началась иностранная веха карьеры Смертина. Он пописал контракт с «Бордо», потом перешел в «Челси», на правах аренды выступал за «Портсмут» и «Чарльтон Атлетик». В 2006 году буквально на сезон возвращался в Россию, где играл уже за московское «Динамо», а вот завершил карьеру в составе «Фулхэма». Кроме всего прочего Алексей Смертин отличился игрой за национальную сборную, где даже назначался капитаном команды.Ну и последний представитель Барнаула, попавший в символическую сборную Сибири – полузащитник Александр Ерохин. Его лично тренировал отец Алексея Смертина Геннадий Иванович. Он увидел в мальчишке трудолюбие и не дюжий талант и решил сделать из него футболиста экстра класса. В итоге еще подростком Саша попал на просмотр в академию «Локомотив». Он не побоялся самостоятельной жизни и переехал в Москву. А в 17 лет начал играть за молдавский «Шериф».Несколько лет Ерохин провел в Приднестровье и вернулся в Россию, где выступал за разные клубы, в итоге закрепившись в составе питерского «Зенита». Сейчас он также входит в списки игроков национальной сборной.Кроме барнаульцев в команду Сибири также вошел омич Дмитрий Сычев, уроженцы Иркутской области Федор Кудряшов, Роман Зобнин и Андрей Ещенко, томич Константин Рауш, уроженец маленького города Калтан в Кемеровской области Александр Головин и Дмитрий Торбинский из Норильска.Кстати многие подписчики аккаунта МАТЧ ТВ в комментариях по достоинству оценили сборную Сибири, назвав ее одной из самых сильных в стране.