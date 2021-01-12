Выпускник «Фабрики звезд», бывший солист «Челси», а ныне сольный певец Арсений Бородин дал интервью музыкальному блогеру Любе Терлецкой, в котором рассказал о том, как попал на проект, который перевернул его жизнь, о скандалах на камеру и без.Самые теплые воспоминанияДетство у будущей звезды эстрады выдалось непростым. Во многом из-за взаимоотношений с родителями. Когда Арсению было десять лет, они решили развестись. Поэтому воспитанием мальчика занималась бабушка. Ей пришлось уволиться и полностью посвятить себя внуку. Стояли тяжелые времена, 90-е. Каждый работал и зарабатывал, как мог. Поэтому ребенок остался фактически беспризорным.- Тогда еще у нас были фразы типа: «А сегодня у нас на ужин мясо». Я думал, ну и ладно. Что здесь такого? Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, не дай бог пережить подобное. Но все равно с детством у меня связаны исключительно теплые воспоминания. Когда я отдыхаю или медитирую – я «ухожу» туда, - говорит артист.Кстати, по признанию Арсения, тогда даже несмотря на то, что он остался на воспитании бабушки и в большей степени отца-музыканта, он мечтал стать палеонтологом, а вовсе не исполнителем.- Я очень увлекался динозаврами. Я знал все научные названия. Покупал книжки по оригами и делал из бумаги динозавров. Так что если бы я не стал артистом, точно могу сказать, что я пошел бы в науку, - говорит Бородин. – Люди науки – они потрясающие. Я могу часами с ними разговаривать. Они очень сильно «заряжают».«Подсидел» Ивана ДорнаНо в артисты его все же вывел отец, который в один прекрасный день услышал пение сына и отправил его заниматься вокалом уже профессионально. Так он оказался в театре песни «Акцент».В 17 лет Арсений отправился на кастинг «Фабрики звезд-6» и прошел его. Это можно назвать чудом, не иначе. Желающих было огромное количество, а чтобы выстоять очередь приходилось ночевать прямо на улице.- А стоял февраль. Дубак страшный. А я же артист, я приехал в более или менее чистых кроссовках. Я простоял 4-5 часов, чтобы просто хотя бы войти в «Останкино». Потом еще был кордон из полицейских, которые пускали партиями по 15 человек, а нас несколько раз отодвигали, - продолжает артист.Мучения и страдания оказались не зря. Все этапы кастинга Арсений прошел. Там же познакомился с будущими участниками бойз-бэнда «Челси»: Денисом Петровым, Алексеем Корзиным и Романом Архиповым. Последний, к слову, в 2011 году ушел из группы. А еще Бородин сдружился с Иваном Дорном и надеялся, что он тоже пройдет на проект, но из-за схожести типажей Константин Эрнст в последний момент «отцепил» его.Четыре месяца в закрытом пространстве на «Фабрике звезд» были серьезным испытанием, особенно для молодых ребят. Так что каждый изворачивался, как мог, но проколы все же были. Однажды, когда «звездный дом» полным составом вывезли в фитнес-клуб, они увидели по телевизору «Фабрику» со стороны и это был настоящий шок:- Заходим мы через центральный вход в «Олимпийском», а там висит большая «плазма» и идет MTV, шоу «По домам». На тот момент мы знали, что свет отключается во всем доме, но даже в спальне камеры ночного видения продолжают работать. И вот мы видим, как Прохор Шаляпин с абсолютно тупым выражением лица ублажает сам себя, - говорит Бородин. – И тут мы поняли, что камеры, правда, работают. Вообще там все изворачивались, как кто мог. И все этим занимались. Это же жестко! Все молодые, гормоны фигачат. Корчить из себя, что ты не такой… Нифига. Лично я кайфовал. Я был абсолютно на своем месте. Единственное, чего мне не хватало – это моих близких.«Особое» положениеПосле «Фабрики» началась настоящая работа. Работа в команде и где по идее все должны быть равны. Но всегда находилось какое-то «но». Были подозрения, что один из участников «Челси», Роман Архипов, изначально попал в проект, минуя кастинги. Но и потом он пытался продемонстрировать, что он не такой, как остальные парни.- У него всегда были какие-то особенные условия. В 2011 году он нам сказал, что устал, что хочет жить в США, там ему предложили классный контракт. А у нас только прошел проект «Фабрика возвращение», где мы заняли второе место, мы классно выступали, пели живьем, все прониклись, что мы так можем. Мы должны были ехать в большой гастрольный тур. И он уезжает, - говорит Арсений. – Это не обида. Это швырок. Так не надо было делать. Он об уходе знал еще до проекта «Возвращение» и мог спокойно уйти, чтобы мы заявились, как трио. Зачем это надо было делать? Это эгоизм.Сейчас «Челси» продолжает существовать без продюсера, без записей новых песен и съемок клипов. Время от времени музыканты собираются и выступают для своих зрителей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПосле сердечного приступа Арсений Бородин отказался от алкоголя и стал много читать- В аэропорту «Домодедово» у меня случился сердечный приступ. До того момента я пытался идти на какие-то компромиссы в творчестве, но с того самого момента перестал тратить время на какие-то скандалы (подробнее)Певец Арсений Бородин рассказал, почему стал алкоголикомСолист некогда популярного бойз-бэнда «Челси», уроженец Барнаула Арсений Бородин в свое время резко пропал с экранов. Можно было подумать о творческом кризисе, но на самом деле музыкант боролся с алкоголизмом (подробнее)