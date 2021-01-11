31-летняя жительница села Чендек в Горном Алтае насмерть забила своего деда. Во время ссоры она схватила кочергу и начала ею бить пожилого мужчину.Трагедия произошла 4 января - родственники отмечали новогодние праздники в доме женщины, и в пьяном угаре между ним произошел конфликт.- Внучка повалила 67-летнего деда на пол и стала наносить удары по голове. Пожилому мужчине удалось выбить кочергу из рук разъяренной женщины, тогда она стала пинать его по голове и другим частям тела ногами, обутыми в кроссовки, - рассказали подробности драки в республиканском Следкоме.Муж еле оттащил пьяную жену от деда и увел спать, а пострадавший так и остался беспомощно лежать на полу. Утром его обнаружили уже без признаков жизни.Женщину обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). Сейчас она находится под стражей.- Расследование продолжается, проводится сбор доказательств, установление всех обстоятельств произошедшего, - отметили в Следкоме.