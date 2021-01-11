Вот у кого случился настоящий праздник, так это у двух мужиков, работающих у фермера в Смоленском районе Алтайского края Владимира Любимова – к новому году они получили в подарок по автомобилю. Ключи от новеньких седанов «Лада Веста» парням вручили в канун нового года, 30 декабря. За что?- Они одни из самых опытных у меня, пришли работать еще пацанами, трудятся уже 20 лет. Один - электрик, другой - водитель, - говорит фермер.Когда вручали ключи, один из парней позвонил домой, поделиться новостью, так жена просто не поверила!Кстати, права есть толь у одного из братьев Симахиных, второй только будет сдавать на права – благо, время выучить правила есть, сотрудники сейчас в отпусках – сезон в сельском хозяйстве еще не скоро.Всего на предприятии работают 33 человека, хозяйство – одно из лучших в районе, выращивают рапс, гречиху, подсолнечник, сою. Кстати, на покупку машин даже не потребовалось оформлять кредит – обошлись своими средствами.Работники говорят, Любимов обо всех своих сотрудниках заботится – не забывает ни про один день рождения, всегда поздравит, женщин - с цветами, мужиков - крепким рукопожатием.Поступок фермера взорвал интернет – ладно премию бы выписал, но автомобиль!- Вот это да! Настоящий руководитель, у него люди будут с желанием и настроением работать. Хвала и поклон этому человеку, побольше бы таких руководителей, - комментируют пользователи в социальных сетях. - У нас многие хозяйства хорошо премируют людей. А Любимов - красавчик, начинал с приема шкур КРС, а сейчас хороший фермер. У меня знакомые ушли к нему работать.