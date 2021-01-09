По последним новостям о ситуации с коронавирусом в регионе, число заболевших приближается к 35 тысячам человек. По данным на 10 января 2021 года, за сутки прибавилось порядка 200 заболевших.Сейчас в тяжелом состоянии остаются 351 пациент, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 104. Вместе с тем, среди выздоровевших уже более 31 тыс. человек. По данным оперативного штаба, из общего числа заболевших почти у 10 тыс. человек болезнь протекала в форме пневмонии, большинство - 17 817 – перенесли «корону» в виде ОРВИ. Что касается бессимптомного течения, зарегистрировано чуть более 7 тыс. случаев.За все время пандемии скончалось 1 656 человек с подтвержденным ковидом. Все они взрослые, детей среди них нет. Всего выздоровели 31 264 человека.- В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 199 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 223 пациентов, умерло 14 человек, от COVID-19 – 8. По состоянию на 9 января находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1699 человек. – сообщает оперативный штаб.По данным регионального минздрава, в крае продолжается вакцинация от коронавируса, прививку поставили уже 1662 человека. Всего в регион завезли 5 тыс. доз.- 286 человек имеют полный вакцинальный комплекс (первая и вторая прививка). 1376 человек находятся в стадии вакцинации (получили первую прививку), - сообщает краевой минздрав.Поставить прививку в Алтайском крае можно только в трех городах из-за особенностей хранения вакцины. В Барнауле это можно сделать в городских поликлиниках N1 и N9, в Рубцовске в поликлинике горбольницы N1 и в Бийске в поликлинике горбольницы N4. Ограничениями при вакцинации являются признаки ОРВИ и возраст младше 18 лет.