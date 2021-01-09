Житель Барнаула выставил на продажу яйцо динозавра за 200 млн рублей на сайте «Авито». Объявление было опубликовано в пятницу, 8 января.- Окаменелое яйцо динозавра. Предположительно, теропод. Возраст более 200 млн лет, - говорится в тексте объявления.Если честно, я знал, что на Алтае были мамонты, пещерные гиены и медведи, да даже киты! Но вот про тероподов (это те огромные твари с маленькими передними руками, которых показывают обычно в кино, как самых лютых хищников) – никогда не слышал.Посмотришь на фотографию – точно, яйцо! Звоню по телефону, спрашиваю, чем докажете, что это именно яйцо динозавра?- Так это правое, а есть еще и левое! – говорит Виталий.В смысле, левое!? Разве из него никто не должен был вылупиться? Оказалось, продавец – Виталий – таким образом решил пошутить.- Вы не подумайте, я ни с кого денег не беру, это так, маркетинговое исследование. А на фото обычный камень, которое вода и время отшлифовали до формы овала. Он размером с пятилитровое ведро, тяжеленное, но унести можно. Я его сфотографировал недалеко от слияния Аргута и Катуни в Республике Алтай. Там оно и осталось – местная достопримечательность для привлечения туристов, - рассказал мужчина.