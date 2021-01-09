В Барнауле 8 января прошли первые экстремальные гонки на снегоходах в рамках проекта Alfaman. Сначала соревнования планировали провести в поселке Затон, но потом перенесли на городской пляж.Турнир проходил почти без зрителей, все желающие могли посмотреть на него через онлайн-трансляцию.- Всего в заезде участвовали около 30 человек. Соревнования состоялись, несмотря на мороз, все остались довольны. На улицах установили бочки, в которых горел огонь, можно было погреться, - рассказывает фотокорреспондент «КП-Барнаул» Олег Укладов.Предполагается, что проект объединит поклонников летних и зимних видов спорта и будет состоять из разных состязаний: гонок на снегоходах, гонок на квадроциклах, багги, скоростных велоспусках, прохождения дистанции на выносливость в суровых условиях, турниров по смешанным единоборствам ММА с лучшими бойцами, а также турниров памяти и истории.- В нашем регионе хронически не хватает подобных проектов. Даже в соседней Республике Алтай есть что-то похожее - экстремалы собираются под Белухой на снегоходах, а затем штурмуют отдельные точки… У нас много интересных людей, интересных локаций, а сильных организаторов мало. Поэтому когда стартует кто-то из новых организаторов, обязательно надо им помогать. Потенциально этот проект может «выстрелить» до масштабов всей страны, я в этом уверен, главное, чтобы была сильная команда. Не попробуем - не поймём, - рассказывал создатель паблика Barnaul22 Алексей Курелёнок.