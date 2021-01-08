Согласно последним новостям о коронавирусе в Алтайском крае по состоянию на 9 января 2021 года, по сравнению с декабрем снизился уровень прироста суточной заболеваемости. Если в декабре выявляли больше 220 человек в сутки, сейчас это число составляет порядка 200.Вместе с тем, выздоровели за последние 24 часа – 175 пациентов. Общее число заболевших сначала пандемии в регионе составило более 34 тысяч человек, выздоровевших – более 31 тысячи человек.Таким образом, сейчас в больницах находятся порядка 1,7 тысячи пациентов с подтвержденным коронавирусом. Порядка 350 человек находятся в тяжелом состоянии. Всего в крае в ковидных госпиталях развернуто более 4 тысяч коек, половина из них имеет подключение к кислороду.- За весь период пандемии в Алтайском крае скончалось 1642 человека: 953 случая смерти - от новой коронавирусной инфекции, 689 случаев - от иных причин. За прошедшие сутки скончалось 13 человек, в 10 случаях смерть наступила от COVID-19, в трех случаях - от иных причин, - сообщает оперативный штаб.