Оперативный штаб Алтайского края сообщает, что по данным на 3 января 2021 года, в регионе уже почти 960 тысяч человек сдали тест на коронавирусную инфекцию.Согласно статистике, среднесуточный охват тестированием жителей края составляет 552 человека в день (с учётом повторных исследований – 568). Так за последние сутки среди них вновь выявили более 200 новых случаев инфицирования. Общее же число зараженных за все время наблюдения уже составляет порядка 33,5 тысяч человек.По последним данным, новые зараженные установлены в следующих населенных пунктах: Барнаул - 57, Рубцовск - 17, Славгород - 16, Бийск - 15, Заринск - 7, Новоалтайск и Кулундинский район - по 6 заболевших, Локтевский район - 5, Алейск, Волчихинский, Павловский районы - по 4 заболевших, Бурлинский, Егорьевский, Курьинский, Мамонтовский, Первомайский, Тогульский, Целинный, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Баевский, Благовещенский, Завьяловский, Заринский, Калманский, Каменский, Ключевский, Краснощековский, Михайловский, Немецкий национальный, Родинский, Романовский, Рубцовский, Тальменский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Бийский, Залесовский, Зональный, Косихинский, Кытмановский, Новичихинский, Поспелихинский, Ребрихинский, Смоленский, Топчихинский, Третьяковский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Чарышский районы - по 1 заболевшему.Победить болезнь смогли почти 30 тысяч человек. В эти дни продолжают лечение в ковидных госпиталях менее двух тысяч пациентов с положительным тестом на COVID-19 и около тысячи больных вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.Из этого числа в тяжелом состоянии находятся 401 человек, подключены к аппаратам ИВЛ – 116.На домашнем наблюдении медиков остаются три десятка бессимптомных носителей и мене 800 пациентов с пневмонией.К сожалению, не всегда организм больных может справиться с вирусом. За все время наблюдения инфицированных больше полутора тысяч человек скончались.