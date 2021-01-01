В Алтайском крае стремительно растет статистика вылечившихся от коронавируса пациентов. По данным на 2 января 2021 года, их число уже подбирается к 30 тысячам.Как показывают данные оперативного штаба, только за последние двое суток выписку получили больше 600 человек. И эта статистика продолжает расти. Вместе с тем, на лечении в ковидных госпиталях остаются 1 727 человек с лабораторно подтвержденным COVID-19. Также там находятся больше тысячи пациентов с вирусной пневмонией.- Количество тяжелобольных – 392, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 108, - добавляют в оперштабе.А вот число бессимптомных больных, которые находятся под домашним наблюдением снижается. На сегодня их всего 29. Также лечение амбулаторно проходят 824 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.Вместе с тем за минувшие сутки выявили еще 212 новых случаев инфицирования: Барнаул – 58, Рубцовск – 18, Бийск и Славгород – по 16 заболевших, Новоалтайск – 8, Заринск, Локтевский и Павловский районы – по 5 заболевших, Михайловский, Первомайский районы – по 4 заболевших, Алейск, Благовещенский, Калманский, Мамонтовский, Родинский, Романовский, Рубцовский, Тальменский районы – по 3 заболевших, Бурлинский, Волчихинский, Завьяловский, Змеиногорский, Каменский, Краснощековский, Кулундинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Ребрихинский, Табунский, Топчихинский, Третьяковский, Усть-Пристанский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Алейский, Баевский, Быстроистокский, Егорьевский, Залесовский, Заринский, Зональный, Ключевский, Косихинский, Крутихинский, Курьинский, Тогульский, Троицкий, Тюменцевский, Угловский, Усть - Калманский, Целинный, Чарышский, Шелаболихинский район – по 1 заболевшему.Таким образом, общее число зараженных за все время наблюдения уже превысило 33 тысячи человек.Скончались – 1553 (+14). Жертвами вируса стали только взрослые.