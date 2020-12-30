Алтайский край в этом году вырвался в лидеры регионов с самым «тучным» населением. Причем это касается не только взрослых, но и детей, что гораздо хуже.По данным Роспотребнадзора наш регион занял второе место. Официальная статистика говорит о том, что на 100 тысяч населения приходится 885 человек с лишним весом. По словам главы ведомства Анны Поповой, растет и доля детей с избыточным весом, что в недалеком будущем может негативно сказаться не только на самооценке подростка, но и самое главное отразится на его физическом здоровье. Давно доказано, что лишние килограммы приводят к гипертонии, болезням печени, диабету и бесплодию, сообщает портал «Открытые НКО».Алтайская краевая общественная организация «Центр оздоровительной физической культуры «Интуиция» запустила проект, направленный на борьбу с детским и подростковым ожирением - «Здоровые дети Алтая». Этот проект получил поддержку фонда президентских грантов. На эти деньги были закуплены тренажеры и другое оборудование.Курировать похудение будет команда специалистов: диетологи, гастроэнтерологи, инструкторы по ЛФК, спортивные тренеры. Они планируют проводить для детей бесплатные занятия не только физической культурой, но и будут рассказывать о принципах правильного и рационального питания. Причем посещать лекции могут не только юные подопечные, но и родители, ведь в первую очередь именно они решают, что будут кушать их дети.- Наибольшее число детей с избыточным весом (44,8%) проживает в семьях, находящихся за чертой бедности. Поэтому наш проект актуален и дает возможность для занятий детям на безвозмездной основе, у кого нет возможности оплачивать секции спортивных клубов и услуги диетологов, – говорит автор проекта, педагог-валеолог, инструктор ЛФК Ирина Хорольцева.Чтобы избежать неприятных ситуаций, перед тем как приступить к тренировкам, дети пройдут медицинское обследование. Его проведут врачи детского центра здоровья Барнаула и городской больницы № 1. Медики оценят состояние ребенка и выдадут рекомендации по питанию. После этого к работе подключатся тренеры групповых программ в физкультурном зале и бассейне. Для каждого конкретного случая будет подготовлена индивидуальная программа.- Первые группы уже набраны, всего их будет 24. Занятия ежедневные, по итогам проекта тренировки и обучение правильному питанию пройдут для 240 ребят Алтайского края. Набор продолжается, так что желающие еще могут записать на бесплатный курс своих детей, - говорят организаторы.Чтобы детям было интересно посещать занятия, они будут с элементами игры. А если эпидемическая обстановка позволит, то на тренировки пригласят известных спортсменов. Это будет отличный стимул для того, чтобы не бросать курсы.– Лучшим способом борьбы с ожирением является его профилактика. Наш проект реализуется за счет научно обоснованной стратегии, направленной на повышение уровня физической активности детей, а также пропаганде здорового питания среди школьников и их родителей,- объясняют организаторы.