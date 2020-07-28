Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 29 июля 2020 года: очередная вспышка в онкодиспансере

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 29 июля 2020 года: в краевом онкологическом диспансере произошла еще одна вспышка коронавируса. На данный момент известно о 41 инфицированном.

Как рассказали в региональном оперштабе, в настоящее время в корпусе на улице Никитина приостановили плановую госпитализацию. В результате обследований выяснилось, что практически половина из новых зараженных – медики и персонал учреждения.

- Несмотря на предпринятые нами беспрецедентные меры защиты, коронавирусу удалось вновь проникнуть в диспансер. В конце прошлой недели у нас затемпературили сразу несколько пациентов, было проведено масштабное тестирование, которое и показало наличие инфекции, - рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи Алексей Марьин.

Данные на 28 июля. Фото: Яндекс. Статистика

В организации приняли все меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. Зараженных направили в ковидные госпитали или на лечение на дому, а здоровых граждан будут долечивать в плановом порядке. Ограничения снимут не раньше, чем через две недели.

На данный момент в крае зарегистрировано 8768 случаев заражения инфекцией. Однако большая часть (более 6000) уже выздоровели. В штабе отметили, что это выше среднесибирских и общероссийских показателей.