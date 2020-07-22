Прокололись на банковской карте: в Барнауле вычислили гопников, избивших до смерти мужчину

25 июля отмечается День сотрудника органов следствия. Особое место в правоохранительной системе занимает Следственный комитет, который расследует самые сложные и запутанные дела – убийства, похищения, изнасилования, преступления против детей. Чтобы посмотреть, как ведется следствие и что нужно, чтобы расколоть преступника, корреспондент «Комсомолки» провел один день со следователем.

Особо тяжкое

23-летний Влад Евдокимов работает следователем в Индустриальном районе почти полгода. А до этого больше года он был единственным следователем по Заринскому району. Увидите его без формы, ни за что не поверите, что перед вами матерый следователь, который на допросах раскалывает коррупционеров и убийц, а не вчерашний школьник. Сейчас он расследует уголовное дело по ч. 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего).

Драка у пивбара.Видео: СУ СК по Алтайскому краю

- Тело обнаружили 3 июня в квартире на пересечении Попова-Балтийской с признаками насильственной смерти, - рассказывает начальник следственного отдела Виктор Ватутин. – При первичном осмотре стало ясно, потерпевшего избили, и от этого он скончался, впоследствии это подтвердила экспертиза.

Если честно, я готовился выехать на место происшествия, стать свидетелем погони или на худой конец, чтобы какой-нибудь лихой опер пальнул в воздух, а жулики при этом в ужасе попадали бы на землю. Но следователи не устраивают погони, как в кино – их удел многочасовые допросы, назначение экспертиз, бумажная рутина и сбор доказательств, которые лягут в основу обвинения. Поэтому вместе со следователем и двумя стажерами, которые только собираются вступить в ряды СК, мы поехали проверять на месте показания свидетеля.

«Все было в крови»

Сбоку от входа в пивнушку кто-то свернул камеру на стене. Внутри псевдобара стоял запах пролитого и скисшего пива, на который, как мухи на открытую рану, слетаются местные выпивохи.

Влад показывает запись драки. На ней крепкие парни «метелят» уже даже не сопротивляющегося человека. Мимо проходит полный мужичок, огибает дерущихся и проскальзывает в пивнушку.

Один из прохожих заступился… раззадорившиеся как воинственные индейцы гопники побили и его. Мужчину так и не нашли – он не стал жаловаться на беспредельщиков.

- Здесь все было в крови, - рассказывает свидетель Эдуард. - Я стоял в очереди, Роман остался на улице, - вспоминает свидетель. – К нему подошли неизвестные ребята, начался конфликт, он спустился ко мне, говорит, пошли, меня ударили по лицу. Мы вышли, и тут все и началось. Они налетели, стали бить нас. Когда все кончилось, я ему предложил вызвать скорую, но Рома отказался. Люди проходили мимо, тоже предлагали врачей вызвать, но он встал и пошел домой.

Следственные действия.Видео: Иван Олексюк

А утром мужчину нашли мертвым. Смерть наступила в результате отека мозга.

Чтобы задержать подозреваемых, нужно было установить их личности. Начали смотреть запись с камер, а там сюрприз – «бойцы» вернулись за очередной порцией этиловой амброзии, видимо, чтобы обмыть победу.

Расплатились банковской картой.

- До конца рабочего дня оставалось минут 40, - вспоминает следователь. – Договорились с банком, что они подождут, пока мы привезем документы, чтобы получить выписку – на чье имя оформлена карта.

В тот же вечер подозреваемых задержали. Все это время парни продолжали куролесить, даже поехали за город, когда вернулись – их уже ждали. Запекшаяся кровь с одежды и обуви стала очередным доказательством ночной вакханалии.

Манекен ГошаФото: ОЛЕКСЮК Иван

Под тяжестью улик

Один из самых бойких и крепких в этой заварушке, деревенский парень, сразу после драки вернулся к пивточке, где выронил репеллент от комаров. Видимо кровососущие закусали после драки. Пытающийся вытереть кровь Роман обратился к нему, мол, за что вы вообще так с нами обошлись, в ответ пьяный крепыш решил закрепить победу и со всей дури ударил бедолагу по голове.

- Расследование практически завершено, ждем экспертизу, которая определит степень участия каждого из нападавших, кто какие удары наносил. Это повлияет в итоге на наказание, - говорит следователь.

Чтобы доказать вину каждого из беспредельщиков, дело должно быть правильно оформлено а каждый вывод – обоснован. Это, как правило, несколько томов. Финалом расследования является обвинительное заключение. В этом деле всех вычислили за полтора дня, а следствие длится уже около двух месяцев.

- Назначались сложные экспертизы. У одного из нападавших было психическое расстройство, из-за которого его не взяли в армию. Это не мешало ему быть лидером в этой компании. В связи с этим была назначена глубокая стационарная экспертиза, которая длилась месяц. Она показала, что все обвиняемые были вменяемыми, - рассказал начальник следственного отдела Виктор Ватутин.

Скоро дело направят в суд, который примет решение о наказании. За пьяный дебош, в результате которого погиб человек, обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы. Но это максимальный срок по статье, в реальности он может оказаться значительно меньше.