Железобетон в основе

Один из ведущих региональных игроков по производству стройматериалов для многоэтажных домов - барнаульский завод «ЖБИ-100». На предприятии считают: независимо от объемов производства, главное - качество продукции. В преддверии Дня строителя здесь искренне поздравляют сотрудников и всех работников строительной отрасли с профессиональным праздником.

Сегодня на предприятии трудится больше 250 сотрудников. Здесь традиционно выпускают проверенную 97-ю серию. Это трехслойные панели для строительства многоэтажных домов, в которых утеплитель помещается между бетонными «подушками». Это позволяет сохранять в помещениях оптимальную температуру даже в сибирском климате. Это важно, ведь зимой воздух может охладиться до минус 45 градусов и даже больше, а летом раскалиться до плюс 40 и выше.

В 2019 году специалисты предприятия разработали новое решение для производства 97-й серии с повышенной сейсмостойкостью для строительства в Кемеровской области. Ее взяли за основу, потому что такие дома доказали: жить в них комфортно.

Чтобы добиться сейсмостойкости в 8 баллов, необходимой для Кузбасса, на барнаульском предприятии тщательно проработали необходимые элементы. Например, огромное внимание уделили доработке арматурного каркаса, который в первую очередь и обеспечивает жесткость зданию. Уже в 2020 году изделия отправились в Кемеровскую область для строительства многоэтажных домов.

Для предприятия это не первый опыт расширения номенклатуры изделий новыми сериями. Сейчас застройщики много внимания уделяют 330-й серии, и поэтому на заводе разработали и наладили ее выпуск. Такие панели позволяют строить многоэтажные дома не только с хорошей теплотехникой (утеплитель крепится сверху, закрывается влагостойкой мембраной, а затем вентилируемым фасадом), но и с разнообразной архитектурой за счет применения современного декора.

Справка «База – качество»

Завод - постоянный партнер таких компаний, как «Жилищная инициатива», ПСК «Строительная перспектива», «Алгоритм», «Адалин-строй» и множества других предприятий, которые используют в работе железобетон. Качество, сроки и оптимальная цена - это то, что стало его брендом. Каждое изделие, которое выпускают тут, гарантированно соответствует заданным стандартам.

В связи с расширением производства

приглашаем на работу:

• ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ ручной сварки

• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслуживанию электрооборудования (мостовой кран)

• СЛЕСАРЕЙ механосборочных работ

• СВАРЩИКОВ арматурных каркасов (мужчины и женщины)

• МАШИНИСТА мостового крана

• ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО

• СЛЕСАРЯ по изготовлению металлоконструкций

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА

• ФОРМОВЩИКОВ ЖБИиК

• АРМАТУРЩИКОВ

• ТРАНСПОРТИРОВЩИКА

• МОТОРИСТА БСУ

• СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА

Организация предоставляет: достойную своевременную белую з/п, график работы 5/2, служебный транспорт, соцпакет, официальное трудоустройство, оплату стажировки.

Тел. 8 (3852) 28-55-80

Пр. Энергетиков, 37а

ZGBI100@yandex.ru

Поздравление с Днем строителя

Уважаемые коллеги и партнеры!

Больше 60 лет назад в нашем государстве учредили профессиональный праздник - День строителя, который мы ежегодно отмечаем во второе воскресенье августа. И не случайно эта профессия попала в список особенных.

Вы создаете условия для комфортной жизни и работы. Ваш труд тяжелый и ответственный, и вы с ним справляетесь. Согласитесь, что дома и другие сооружения в наших городах и селах с каждым годом становятся все лучше.

Труд всех сотрудников нашего предприятия - это вклад в будущее городов и поселений и это, безусловно, повод для гордости. В День строителя позвольте пожелать вам здоровья, семейного благополучия.

С уважением, Сергей Савченко, директор завода «ЖБИ-100».